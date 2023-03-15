Могут. И отключают

15 марта 2023, 15:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtXkqgg

Отключение воды и канализации у должников / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напомнил жителям города и пригорода, что за неоплату коммунальных услуг абонентам может быть ограничен доступ к благам цивилизации. Например, могут отключить канализацию.

В прошлом месяце сотрудники инспекции водных ресурсов заблокировали канализацию для двух квартир в многоквартирных жилых домах на улице Опытная станция. На прошлой неделе аналогичная участь постигла жителей многоквартирного дома на улице Островского. При помощи современного оборудования специалисты водоканала заблокировали канализационные выпуски квартир, где проживают должники.

Многие неплательщики уверены в своей безнаказанности. Но в законодательстве такой вариант воздействия на должника прописан. А современное оборудование позволяет затампонировать канализационные выпуски квартир должников через общий стояк без посещения квартиры. При этом общедомовое имущество остаётся в полной сохранности. Добросовестные соседи не будут иметь никаких ограничений к канализации.

Ресурс может быть ограничен, если собственник не платит два месяца и больше. В одной из квартир, которые попали под ограничение, долг за водоснабжение и водоотведение достиг почти 46 тысяч рублей. Во второй квартире сумма долга около 28 тысяч рублей, в третьей – почти 10 тысяч рублей. Барнаульский водоканал уведомлял абонентов о грядущем отключении, однако никаких мер по ликвидации задолженности они не предприняли.

"Мы открыты для диалога и всегда предлагаем абонентам конструктивные пути решения вопроса задолженности – консультации, оформление рассрочки. Но если абоненты не хотят ни платить, ни заключать соглашения, то мы вынуждены ограничивать доступ должника к коммунальным благам", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Обратиться в водоканал за консультацией можно по номеру 500-101 или лично в Центр обслуживания абонентов, предварительно записавшись на приём. Также при визите в офис водоканала можно оформить рассрочку и составить график погашения задолженности.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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