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Могут ли отключить канализацию за коммунальные долги

Могут. И отключают

15 марта 2023, 15:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtXkqgg

Отключение воды и канализации у должников / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Отключение воды и канализации у должников / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напомнил жителям города и пригорода, что за неоплату коммунальных услуг абонентам может быть ограничен доступ к благам цивилизации. Например, могут отключить канализацию.

В прошлом месяце сотрудники инспекции водных ресурсов заблокировали канализацию для двух квартир в многоквартирных жилых домах на улице Опытная станция. На прошлой неделе аналогичная участь постигла жителей многоквартирного дома на улице Островского. При помощи современного оборудования специалисты водоканала заблокировали канализационные выпуски квартир, где проживают должники.

Многие неплательщики уверены в своей безнаказанности. Но в законодательстве такой вариант воздействия на должника прописан. А современное оборудование позволяет затампонировать канализационные выпуски квартир должников через общий стояк без посещения квартиры. При этом общедомовое имущество остаётся в полной сохранности. Добросовестные соседи не будут иметь никаких ограничений к канализации.

Ресурс может быть ограничен, если собственник не платит два месяца и больше. В одной из квартир, которые попали под ограничение, долг за водоснабжение и водоотведение достиг почти 46 тысяч рублей. Во второй квартире сумма долга около 28 тысяч рублей, в третьей – почти 10 тысяч рублей. Барнаульский водоканал уведомлял абонентов о грядущем отключении, однако никаких мер по ликвидации задолженности они не предприняли.

"Мы открыты для диалога и всегда предлагаем абонентам конструктивные пути решения вопроса задолженности – консультации, оформление рассрочки. Но если абоненты не хотят ни платить, ни заключать соглашения, то мы вынуждены ограничивать доступ должника к коммунальным благам", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Обратиться в водоканал за консультацией можно по номеру 500-101 или лично в Центр обслуживания абонентов, предварительно записавшись на приём. Также при визите в офис водоканала можно оформить рассрочку и составить график погашения задолженности.  

ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru 
barnaul.rosvodokanal.ru    

 

Комментарии 31

  • не платишь - какай в кулек
    15 марта, Гость   Ответить
  • Канализация, это единственное, что нас объединяет
    15 марта, Гость   Ответить
  • Заглушку воткнуть могут. И воткнут. Демонтировать ее самостоятельно нельзя - впаяют штраф. Но можно не допустить ее установки. Либо вовремя все оплачивая, а если денег нет - заранее внутрь выходной трубы унитаза у самого стояка вставить металлический штырь, который не позволит заглушке присосаться в этом месте.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А не кажется , что отключение канализации это намеренность создать условия несовместимые с жизнью . Страшновато . Человек без еды может прожить месяц , без воды от 3 максимум до 7 дней , а потом СМЕРТУШКА . Распространение инфекций , эпидемий , из-за отключения канализации ? Прям как намеренное вредительство такое , похоже на ДИВЕРСИЮ отключение канализации .
    15 марта, Гость   Ответить
  • а домофон? а лифт? а уборщица ...нас много что объединяет
    15 марта, Гость   Ответить
  • дырку в полу ломом пробить к соседу, у него же слив работает..
    15 марта, Гость   Ответить
  • Сначала отключат канализацию , потом отключат домофон чтоб врачи скорой помощи не смогли войти к больному , потом на ваш адрес начнут приходить уведомления неизвестных вам вообще якобы они у вас проживают и т.д. т.д. т.д. ДА ЭТО ЖИЛУКИ И АФЕРИСТЫ всё это делают , с намеренностью убивать людей получая выгоды от их СМЕРТУШЕК .
    15 марта, Гость   Ответить
  • С заглушкой канализации ПРИШЛИ ВАС УБИТЬ , это убийцы . Ведь так окажется если произойдёт чья-то смерть в следствии отключения канализации ? Это ваша работа УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ у работников росводоканала , будут спрашивать ВЕДЬ .
    15 марта, Гость   Ответить
  • Заглушка решётчатая, жидкие фракции пропускает.
    15 марта, Гость   Ответить
  • жидкие фракции пропускает - предлагает должникам блендер покупать? или через сито продавливать
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жулики и аферисты за 30 лет уже всю страну в канализацию спустили...
    15 марта, Гость   Ответить
  • А потом когда житель жилья УМРЁТ из-за заглушки канализации , окажется ОНИ ОШИБЛИСЬ и не тому заглушку ставили , ведь у этого и долгов не было никаких . Человеческий фактор прям , ошибка , случайность , нечаянно не того из росводоканала УБИЛИ . Что-то странное во всех этих заглушках канализаций , странное и очень подозрительное .
    15 марта, Гость   Ответить
  • предлагает должникам блендер покупать--- можно селедку с молоком есть
    15 марта, Гость   Ответить
  • А потом когда житель жилья УМРЁТ-- а как можно умереть от заглушки? Ее ж не в выходные отверстия неплательщика вкручивать будут
    15 марта, Гость   Ответить
  • УМРЁТ из-за заглушки канализации - ему заглушку не на его анус делают а на трубу канализационную.
    15 марта, Гость   Ответить
  • комментаторы, ну что вы фигню пишите? никто не умрет из-за заглушки))) как дети прям.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Там АЖ науке неизвестные организмы в канализации живут , всякая плесень чуть не инопланетного происхождения как из фильма "Чужой" , и если вот такой плесени из канализации да "в кастрюлю общественного питания" насыплется , одному Богу известно какие эпидемии могли бы начаться от всех этих вирусов и бактерий из канализационной трубы . Эпидемии от этого и начинаются , и росводоканал намеренно создаёт опасность для жизни и здоровья людей отключением канализаций .
    15 марта, Гость   Ответить
  • записали: отсыпать в кастрюли об.питания..
    15 марта, Гость   Ответить
  • никто не умрет из-за заглушки) - тиха.. тут чудик смешной. дай потролить
    15 марта, Гость   Ответить
  • А , Вы , за дверную ручку входной двери в подъезд берётесь рукой ? Вирус по причине заглушки канализации может на этой дверной ручке оказаться , Марсианская из канализации зараза на ваших руках окажется , как бы она в пищу Вам не попала с рученек ваших . ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ! ОПАСНОСТЬ ЭПИДЕМИЙ !
    15 марта, Гость   Ответить
  • Классический параноидальный бред... Про убийц с заглушками... весенний выход из ремиссии просто загляденье, хоть студентов обучай!
    15 марта, Гость   Ответить
  • росводоканал намеренно создаёт опасность для жизни--- а цель какая у всего этого создания? ААА. Я знаю. Это инопланетяне внедрились в росводоканал, и когда мы все вымрем, они позовут своих родичей и заселят Землю. Потому что на их планете места не хватает всем. И еще много куда они внедрились. С этой же целью.
    15 марта, Гость   Ответить
  • как бы она в пищу Вам не попала с рученек ваших--- руки мыть не пробовали , приходя домой? и перед едой, и после туалета. Вам все прописные истины обьяснять надо?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Они ещё заразной плесени в чемоданах привезут с курортов , и всяких насекомых какие в этих краях даже не водятся из туристических поездок . Какой-то Колорадский ЖУК в чемодан с вещами залетел и в тряпки зарылся , преодолев так в чемодане тысячи километров с курорта до самой родины туриста .
    15 марта, Гость   Ответить
  • Космический заговор , параноидальный бред про аферистов наживающихся убивая людей и на эти деньги катающихся по курортам , которые привозят из заграницы всякую заразу на родину и являются причиной эпидемий для своего народа . Весна .
    15 марта, Гость   Ответить
  • Как только подадут иск в суд , так водоканал и закончит ставить, уже во многих городах перестали, должники пошли в суд, и суд присудил иск ,после которого пришлось снять и ещё выплатить неустойку, я думал поэтому наш водоканал тоже перестал ставить, видно решили с огнем поиграть.
    15 марта, Гость   Ответить
  • У моих родственников выше этажом жил неблагополучный сосед. Когда ему ставили канализационную заглушку, промахнулись этажом и заглушили квартиру моих родственников. Разборки были долгими и закончились долблением стены из туалета на лестничную площадку, ремонтом санузла и перерасчётом коммунальных платежей.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Раньше никто не думал о опасности заглушек канализации , ведь не занимались безопасностью , чем-то другим занимались , бабло с аферизмов считали некогда было о безопасности думать им .
    15 марта, Гость   Ответить
  • ((((как бы она в пищу Вам не попала с рученек ваших--- руки мыть не пробовали , приходя домой? и перед едой, и после туалета. Вам все прописные истины обьяснять надо? )))) Следите за действиями . Открываете дверь в туалете , заходите , закрываете дверь , потом делаете свои дела , грязными руками поворачиваете барашек водопровода чтоб помыть руки , моете руки тщательно , потом чистыми руками берётесь за грязный барашек водопровода чтоб закрыть воду , замарав руку об барашек крана водопровода берётесь за дверную ручку двери в санузел , открываете дверь грязной рукой , выходите и грязной рукой закрываете дверь снаружи замарав дверную ручку и снаружи в добавок , и т.д. Так Вы по всему своему жилью вирусы заразные и растаскивали .
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, (((( У моих родственников выше этажом жил неблагополучный сосед. Когда ему ставили канализационную заглушку, промахнулись этажом и заглушили квартиру моих родственников. Разборки были долгими и закончились долблением стены из туалета на лестничную площадку, ремонтом санузла и перерасчётом коммунальных платежей.)))) Наверное расчёт был чтоб вы обращались по судам , отвлеклись от своей работы и вас из-за этого уволили , наверное для того чтоб у вас на нервной почве обострились болезни , и возможно если здоровье было шатким слабеньким канализационную заглушку делали будто ошибившись для того чтоб Вас убить . Сомнительно что просто так без цели они там ошибаются делая канализационные заглушки тем у кого нет никаких долгов перед водоканалом .
    15 марта, Гость   Ответить
  • ***Как только подадут иск в суд , так водоканал и закончит ставить, уже во многих городах перестали, должники пошли в суд, и суд присудил иск ,после которого пришлось снять и ещё выплатить неустойку, я думал поэтому наш водоканал тоже перестал ставить, видно решили с огнем поиграть.*** Да, уже были неоднократно судебные решения о неправомерности таких действий со стороны Водоканала, но не в Барнауле, а в других городах России.
    16 марта, Гость   Ответить
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