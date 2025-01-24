Стая собак насмерть загрызла женщину под Новосибирском

Пострадавшая умерла от рваных ран головы и тела

24 января 2025, 14:00, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

Под Новосибирском стая бродячих собак напала на женщину и загрызла ее насмерть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Новосибирской области.

23 января вблизи мусорного полигона "Левобережный" Новосибирского района на местную жительницу напала стая бездомных собак. От полученных рваных ран тела и головы женщина скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по отлову бесхозяйных животных администрацией Верх-Тулинского сельсовета.