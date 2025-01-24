Стая собак насмерть загрызла женщину под Новосибирском
Пострадавшая умерла от рваных ран головы и тела
24 января 2025, 14:00, ИА Амител
Под Новосибирском стая бродячих собак напала на женщину и загрызла ее насмерть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Новосибирской области.
23 января вблизи мусорного полигона "Левобережный" Новосибирского района на местную жительницу напала стая бездомных собак. От полученных рваных ран тела и головы женщина скончалась на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по отлову бесхозяйных животных администрацией Верх-Тулинского сельсовета.
"Предстоит установить лиц муниципалитета, ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека", – пояснили в следственном управлении.
14:02:37 24-01-2025
Как только первого посадят, а с подкармливающих начнут брать реальные штрафы, что-нибудь изменится
14:27:50 24-01-2025
Гость (14:02:37 24-01-2025) Как только первого посадят, а с подкармливающих начнут брать... Вы считаете, что голодные собаки будут добрее?
14:53:08 24-01-2025
Гость (14:27:50 24-01-2025) Вы считаете, что голодные собаки будут добрее?... они не будут добрее они просто уйдут туда где их будут кормить
17:39:15 24-01-2025
Гость (14:27:50 24-01-2025) Вы считаете, что голодные собаки будут добрее?... Отстрелянная собака никого не укусит. Просто факт
19:36:23 24-01-2025
Гость (17:39:15 24-01-2025) Отстрелянная собака никого не укусит. Просто факт... +1000 мертвые не кусаются, товарищ Билли Бонс еще говорил.
14:20:42 24-01-2025
очень страшно
14:54:35 24-01-2025
Собачки чипированы?
16:21:42 24-01-2025
Гость (14:54:35 24-01-2025) Собачки чипированы?... Вопрос в точку...+100500!!!! О том, чипированы ли были собаки никто не узнает... Вот и всё, что нужно знать о пользе чипирования.
15:00:51 24-01-2025
А что скажут зоошизы, сама виновата?
15:07:40 24-01-2025
Сергей (15:00:51 24-01-2025) А что скажут зоошизы, сама виновата?... Дюша кофий пьет. И продумывает варианты защиты. К вечеру должен отметиться.
16:19:41 24-01-2025
Гость (15:07:40 24-01-2025) Дюша кофий пьет. И продумывает варианты защиты. К вечеру дол... Зачем обдумывать? Тут картина ясна. Что она делала в районе мусорного полигона? Видится, что бомжиха цветмет собирала бухая...В таких местах собак никто не подкармливает...Там им жрачки навалом...Подозреваю, что это и не бездомные собаки были, а охраняли территорию. Хотя всякое могло быть...Заблудилась тетя. Жаль ее, но в мире каждый день от падения с высоты собственного роста людей умирает в разы больше, чем от укусов собак.
16:01:17 24-01-2025
Сергей (15:00:51 24-01-2025) А что скажут зоошизы, сама виновата?... Конечно люди виноваты, собачки же не из мусора самозародились. Кто-то на улицу выбросил, кто-то не стерилизовал.
Я за то, чтобы запретить держать собак вообще всем, можно только по специальному разрешению как на оружие, и чипирование само собой. Зашли в любой двор, собака без чипа - получай штраф. Только так можно воспитать двуногих.
19:19:45 24-01-2025
Гость (16:01:17 24-01-2025) Конечно люди виноваты, собачки же не из мусора самозародилис... Не люди, а власти виноваты в том, что не отрегулировали количество и содержание собак в городе, где живут люди. Отчасти в этой трагедии виноваты и те зоозащитники, что препятствуют этому в своих интересах. Отсюда и грязные утверждения, что нечего бомжам и всяким прочим у мусорных полигонов находиться. Тот, кто таким образом утверждает, что бомж не человек, просто фашист.
19:40:59 24-01-2025
Гость (16:01:17 24-01-2025) Конечно люди виноваты, собачки же не из мусора самозародилис... А как по мне, так надо особые чипы навешать на всех запрещальщиков. Чересчур много их развелось.
17:15:37 24-01-2025
Сергей (15:00:51 24-01-2025) А что скажут зоошизы, сама виновата?...
А что она там делала возле мусорного полигона да еще и зимой?
18:16:25 24-01-2025
Гость (17:15:37 24-01-2025) А что она там делала возле мусорного полигона да еще и з...
------ что она там забыла то?
Что она делала в районе мусорного полигона?
Какое ваше собачье дело? Или у вас не спросила где ей можно находиться?
15:16:43 24-01-2025
местные должны были сами решить проблему не привлекая власти
средств для обезсобачивания раиона есть тысяча и один
16:01:39 24-01-2025
23 января вблизи мусорного полигона------ что она там забыла то?
17:19:02 24-01-2025
Не сдержали себя голодные глупышки - на человека набросились и довели агрессию до летального финала...
Вот и наживут в ответ (если ещё не нажили) кратно более свирепые репрессии!
19:44:20 24-01-2025
Гость (17:19:02 24-01-2025) Не сдержали себя голодные глупышки - на человека набросились... Обалдеть. Почему более свирепые то, око за око.
17:28:04 24-01-2025
Когда это закончится!?! Власти, очнитесь!
18:37:22 24-01-2025
Отстрелять всю стаю! Руководству города реальные сроки!
19:30:21 24-01-2025
Летом позапрошлого года в тех краях у Верх-Тулы под утро, примерно в 4.30, возвращался с дальней велопоездки. Вдруг откуда ни возьмись, на меня молчком (загавкали в трёх метрах) бросились через дорогу (а она там новая, в объезд Верх-Тулы, по две полосы в каждую сторону , с разделительным барьером) стая собак. Итог встречи - четыре наложенных шва на левое веко, очки в клочья, не пригодная к ремонту ветровка и разбитый напрочь не самый дешёвый телефон. Тогда, когда кровь ручьём, разбираться, откуда они налетели, было некогда, а сейчас понятно. Проблема не новая, и при наличии воли решается она просто - отлов и усыпление бесхозных, передержка потерявшихся хозяйских. Город для жизни людей, не дикая природа, он должен быть безопасен.
21:32:57 24-01-2025
А где подтверждение, что собаки загрызли? Нашли раненую женщину, они рядом стояли? Тогда почему нашедшего не загрызли? Дикие звери не рассматриваются? Новость так написана, что ничего не понятно. Но достаточно, чтобы живодеры оживились
00:16:52 25-01-2025
носите с собой средства защиты! я всегда с баллоном как минимум.