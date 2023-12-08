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МОК допустил россиян к ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе

Однако к атлетам будут предъявлять ряд требований

08 декабря 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение принял Исполком МОК. Так, до игр допустят спортсменов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. При этом команды спортсменов с российским или белорусским гражданством не допустят.

Кроме того, не допустят и тех, кто активно поддерживает спецоперацию или связан с военными или правоохранительными органами. Такое же требование и к персоналу.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Спорт

Комментарии 8

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Гость

21:52:30 08-12-2023

Т.е. заранее поднять белый флаг...

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Гость

23:08:18 08-12-2023

Гость (21:52:30 08-12-2023) Т.е. заранее поднять белый флаг...... Если спортсмен выиграет , все в мире будут знать, что это Русский и флаги с гимнами здесь значения не имеют.

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...

22:30:06 08-12-2023

Если там не ждут то зачем туда идти

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Гость

00:26:07 09-12-2023

... (22:30:06 08-12-2023) Если там не ждут то зачем туда идти... Считайте, что они идут отбирать медали у недружественных стран

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Элен без ребят

08:51:53 09-12-2023

и ведь снова поедут...

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Гость

10:30:19 09-12-2023

Элен без ребят (08:51:53 09-12-2023) и ведь снова поедут... ... Вот представьте вы потратили 20 лет жизни своей и родителей, здоровье. А потом не едете из-за того, что вам флаг не дадут. Лучше физруком в школу, чем на ОИ без флага?))

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Гость

10:07:22 10-12-2023

Надо сделать свои ОИ, и все

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Гость

13:00:21 12-12-2023

Надо ехать и побеждать под любым флагом.

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