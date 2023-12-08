МОК допустил россиян к ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе

Однако к атлетам будут предъявлять ряд требований

08 декабря 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение принял Исполком МОК. Так, до игр допустят спортсменов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. При этом команды спортсменов с российским или белорусским гражданством не допустят.

Кроме того, не допустят и тех, кто активно поддерживает спецоперацию или связан с военными или правоохранительными органами. Такое же требование и к персоналу.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.