МОК допустил россиян к ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе
Однако к атлетам будут предъявлять ряд требований
08 декабря 2023, 21:44, ИА Амител
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.
Соответствующее решение принял Исполком МОК. Так, до игр допустят спортсменов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. При этом команды спортсменов с российским или белорусским гражданством не допустят.
Кроме того, не допустят и тех, кто активно поддерживает спецоперацию или связан с военными или правоохранительными органами. Такое же требование и к персоналу.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
21:52:30 08-12-2023
Т.е. заранее поднять белый флаг...
23:08:18 08-12-2023
Гость (21:52:30 08-12-2023) Т.е. заранее поднять белый флаг...... Если спортсмен выиграет , все в мире будут знать, что это Русский и флаги с гимнами здесь значения не имеют.
22:30:06 08-12-2023
Если там не ждут то зачем туда идти
00:26:07 09-12-2023
... (22:30:06 08-12-2023) Если там не ждут то зачем туда идти... Считайте, что они идут отбирать медали у недружественных стран
08:51:53 09-12-2023
и ведь снова поедут...
10:30:19 09-12-2023
Элен без ребят (08:51:53 09-12-2023) и ведь снова поедут... ... Вот представьте вы потратили 20 лет жизни своей и родителей, здоровье. А потом не едете из-за того, что вам флаг не дадут. Лучше физруком в школу, чем на ОИ без флага?))
10:07:22 10-12-2023
Надо сделать свои ОИ, и все
13:00:21 12-12-2023
Надо ехать и побеждать под любым флагом.