Великобритания призвала не допустить участия России в Олимпийских играх – 2024

Кабмин направил соответствующее письмо спонсорам соревнований

11 марта 2023, 16:55, ИА Амител

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Кабмин Великобритании призвал спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на игры в Париже даже в нейтральном статусе, пишет The Guardian.

В письме правительства сказано, что "спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены" и этим странам "нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях". Чиновники отметили, что не хотят видеть российских и белорусских спортсменов на соревнованиях, пока не будут рассмотрены "конкретные детали в отношении работоспособной модели нейтралитета", передаёт "Интерфакс".

В декабре 2022 года Олимпийский комитет США призывал допустить российских спортсменов к Играм-2024.