МОК назвал виды спорта, в которых россияне могут поехать на Олимпиаду
Всего сейчас на участие в ОИ-2024 претендуют шесть российских спортсменов, но кто именно — остается загадкой
14 декабря 2023, 22:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Шесть квот завоевали россияне на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).
Всего в сумме вместе с белорусами россияне завоевали 11 квот. Шесть из них – по борьбе, еще три – по велоспорту, одна – по академической гребле и еще одна – по плаванию. В организации не уточнили, какие из них завоеваны российскими спортсменами, а какие – белорусскими.
При этом в МОК отметили, что смогут назвать имена прошедших на ОИ-2024 спортсменов лишь на более позднем этапе процесса допуска.
22:15:19 14-12-2023
Тоесть Шуба и Каменский пролетают ? Тогда на фронт офицеров.
09:11:34 15-12-2023
Так а какие виды спорта назвал МОК????
12:16:37 15-12-2023
Под белым флагом?