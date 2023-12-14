МОК назвал виды спорта, в которых россияне могут поехать на Олимпиаду

Всего сейчас на участие в ОИ-2024 претендуют шесть российских спортсменов, но кто именно — остается загадкой

14 декабря 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Шесть квот завоевали россияне на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Всего в сумме вместе с белорусами россияне завоевали 11 квот. Шесть из них – по борьбе, еще три – по велоспорту, одна – по академической гребле и еще одна – по плаванию. В организации не уточнили, какие из них завоеваны российскими спортсменами, а какие – белорусскими.

При этом в МОК отметили, что смогут назвать имена прошедших на ОИ-2024 спортсменов лишь на более позднем этапе процесса допуска.