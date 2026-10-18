Мокрый снег и гололед. Какую погоду ждать в Алтайском крае 18 октября

Местами ожидаются порывы ветра до 12 м/с

18 октября 2026, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле наступит очередной снежный день 18 октября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днем температура составит от +2 до +7 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. В утренние часы возможен туман. Также будет северный ветер 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с", — следует из прогноза.

В Барнауле термометры покажут от +2 до +4 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, северный ветер 2-7 м/с.