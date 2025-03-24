Мокрый снег и метели нагрянут в Алтайский край 24 марта

По данным синоптиков, стихия утихнет к утру следующего дня

24 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погоды днем 24 и ночью 25 марта. В регионе ожидаются снег, метели и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ГОЧС и ПБ.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 24 и ночью 25 марта в регионе пройдет мокрый снег, местами сильный. Также ожидаются метели и усиление ветра до 18–23 м/с. На дорогах местами возможна сильная гололедица.

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными, а также воздержаться от дальних поездок. Пешеходов просят при сильном ветре переждать непогоду в здании, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.