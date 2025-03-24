Мокрый снег и метели. О погоде в Алтайском крае 24 марта
Дороги в регионе покроет сильная гололедица
24 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Метель в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 24 марта в Алтайском крае ожидаются метели и мокрый снег, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит -3...+2 градуса. Пойдет небольшой, местами умеренный, по югу местами сильный снег, мокрый снег, также ожидаются гололедные явления и метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер подует западный, 10–15 м/с, местами порывы 18–23 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -1...+1 градус. Синоптики обещают небольшой и мокрый снег. Дороги местами скует сильная гололедица. Ветер в краевой столице также юго-западный, 10–15 м/с.
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