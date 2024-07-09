Молекулярные генетики, биотехнологи и биоэкологи: АлтГУ приглашает студентов

Рассказываем, по каким востребованным направлениям продолжается набор и когда завершится приемная кампания вуза

09 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Студенты / Фото предоставлено АлтГУ

Биотехнологи, разработчики фармпрепаратов, молекулярные генетики, нутрициологи, биоэкологи – лишь часть перспективных профессий, которым обучают в Алтайском государственном университете. В текущем году количество бюджетных мест на направлениях, связанных с изучением химии и биологии, превышает 400. Акцент на подготовку специалистов в области естественных наук обусловлен потребностями отечественной экономики в специалистах нового типа, способных разрабатывать инновационные продукты, внедрять передовые технологии и обеспечивать конкурентоспособность отраслей как внутри страны, так и на международном уровне. Рассказываем, до какого числа продлится приемная кампания вуза и на какие направления можно подать документы.

На какие направления подготовки приглашают абитуриентов?

Их несколько. Все они перспективные. Например, ждут специалистов фармбиотеха. Их готовят в институте химии и химико-фармацевтических технологий и институте биологии и биотехнологии АлтГУ. Институт биологии и биотехнологии ждет абитуриентов по направлению подготовки бакалавриата: "биология".

При этом студентам на выбор доступно пять образовательных профилей:

"Ботаника и молекулярная генетика". "Зоология и охотоведение". "Биохимия и биотехнология". "Физиология". "Биоэкология".

В общей сложности 100 бюджетных мест. Претендовать на бюджет могут как выпускники российских школ, так и иностранные абитуриенты.

Магистратура института включает 60 бюджетных мест. Получить специализацию можно по нескольким направлениям подготовки: "экология и природопользование", "биотехнология", "биология". По направлению "биология" открыто три профиля на выбор: "физиология и нутрициология", "биохимия и прикладная биотехнология", "биоразнообразие, молекулярная генетика и биоресурсы".

Студенты / Фото предоставлены АлтГУ

В институте химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета бесплатно смогут учиться более 200 бакалавров.

Набор ведут на направления подготовки:

"химия";

"химическая технология";

"биотехнология";

"техносферная безопасность";

"фундаментальная и прикладная химия";

"фармация".

Лидерами по числу бюджетных мест стали два направления – "биотехнология" и "техносферная безопасность". На каждом из них открыто по 40 бюджетных мест.

В магистратуре института 47 бюджетных мест. Учиться бесплатно можно на направлениях: "химия", "химическая технология", "техносферная безопасность".

По направлению "химия" открыто два профиля на выбор: "фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов", "квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов".

До какого числа продлится приемная кампания АлтГУ?

Прием документов на программы бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля 2024 года. На программы магистратуры на места бюджетного набора документы принимают до 16 августа 2024 года. На платное обучение подать документы будет возможно до 26 августа 2024 года, а набор на программы очно-заочной и заочной формы обучения продлится вплоть до 23 августа 2024 года.

По какому адресу приносить документы?

Приемная комиссия работает по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00. Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно по телефону +7 (3852) 291-222.

Напомним, ранее вуз сообщал, что поступить абитуриенты могут и без результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Колледж АлтГУ принимает заявления на программы СПО. Набор ведут как после девятого, так и после одиннадцатого класса. Направлений много, по некоторым предусмотрены бюджетные места.

Для большинства специальностей конкурс проводят на основе среднего балла аттестата. При этом срок, когда абитуриент окончил школу, не играет роли.

Обязательные вступительные внутренние испытания нужны только на трех направлениях: "реклама", "дизайн" и "правоохранительная деятельность".

Подать документы в колледж на специальности, где есть вступительные испытания, можно до 10 августа 2024 года. На остальные – до 15 августа 2024 года.