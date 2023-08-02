Так лечить детей ни в коем случае нельзя, настаивает стоматолог. По ее словам, невозможно сделать работу качественно, если ребенка держат силой.

"В нашей клинике мы вообще не лечим детей в удержании. Если он дергается, то слюна непременно попадет в зуб. А значит, в скором времени будет либо воспаление, либо пломба будет плохо держаться. Плюс, если ребенок вертится во все стороны, он запросто может повредить себе щеку или язык", – объясняет врач. Но самое страшное – это психологическая травма от такого похода к стоматологу, предупреждает Дарья Савилова. Даже если однажды такой способ сработал, страх перед стоматологом останется навсегда.

Кроме того, запугивать ребенка перед походом к врачу тоже нельзя.

"Не надо говорить детям, что мы сейчас "дернем зубик" или что-то подобное. И настаивать, что будет "не больно", тоже не надо. Это "не" ребенок не услышит. Зато задумается, что там действительно может быть больно. Лучше вообще избегать негатива: "выгоним микробов, посчитаем зубки" и подобные выражения точно не напугают малыша. А когда вы придете в клинику, врач уже разберется, как настроить ребенка на лечение", – дает советы Дарья Савилова. По ее словам, в "Актике" к каждому ребенку индивидуальный подход. В детском кабинете много ярких игрушек, а во время лечения на экране можно посмотреть мультики.

Если даже это не в силах успокоить малыша, в клинике есть аппарат для седации. Ребенок дышит закисью азота: он находится в сознании, но расслабляется, чтобы врачу проще было сделать свою работу.

Кроме того, в "Актике" лечат под общим наркозом. В этом случае ребенок просто засыпает. А когда просыпается – все лечение уже закончено. Клиника использует современные препараты, которые абсолютно безвредны для детей.