"Молочные могут болеть, да еще как". Стоматолог про популярные мифы о детских зубах
Неправильно откладывать поход к врачу до появления "настоящих", постоянных зубов, уверена Дарья Сергеевна Савилова, детский стоматолог клиники "Актика"
02 августа 2023, 09:05, ИА Амител LjN8KVWka
Большинство серьезных (и весьма затратных) проблем с зубами начинается в детстве. Одних еще в раннем возрасте так напугал поход в стоматологию, что у зубного они больше не появляются. Других с малых лет приучили, что визит к дантисту нужен лишь в крайнем случае – когда "заболело".
В такой ситуации во многом виноваты мифы, которые существуют о детской стоматологии, считает врач клиники "Актика" Дарья Сергеевна Савилова. Например, многие считают, что с молочными зубами вообще ничего не нужно делать, ведь на их месте все равно потом появятся постоянные.
Об этом и других очень опасных заблуждениях по поводу детских зубов Дарья Сергеевна рассказала amic.ru.
Миф № 1. У молочных зубов нет корней, поэтому болеть они не могут
Еще как могут, отмечает стоматолог. По ее словам, в молочных зубах есть и нервы, и корни. Но специалист прекрасно понимает, откуда взялось такое заблуждение.
"Дело в том, что когда молочному зубу пора выпадать, корень рассасывается. Остается только верхняя видимая часть – коронка. Поэтому у людей и складывается впечатление, что там нет ни корней, ни нервов", – рассказывает врач. Поэтому молочные зубы сегодня лечат так же, как и постоянные. Если у ребенка кариес, то ему вычищают зуб и ставят пломбу. А если уже дошло до пульпита, из зуба удаляют нерв.
Миф № 2. Если удалить нерв у молочного зуба, то и постоянный появится уже "мертвым"
Это миф. Между собой молочный и постоянный зубы в этом плане никак не связаны, объясняет стоматолог "Актики". Даже если у молочного зуба удалили нерв, то постоянный появится уже с новым, целым нервом.
Миф № 3. Молочные зубы все равно выпадут, так что лечить их не надо
Прежде чем выпасть, молочные зубы обязательно должны отслужить положенный срок, подчеркивает Дарья Савилова. Если их не лечить, то проблемы будут уже с постоянными зубами.
"Если, допустим, боковой зуб, которому положено выпасть в тринадцать лет, заболел в три, его определенно нужно лечить. Ребенку ведь надо полноценно жевать. Если какой-то зуб будет отсутствовать, то начнется деформация челюсти. Соседние зубы сдвигаются, чтобы заполнить пустоту. В будущем это обязательно приведет к необходимости ношения брекетов", – рассказывает стоматолог.Кроме того, воспаление в молочном зубе без лечения может попасть и в зачаток коренного. Тогда он либо появится с дефектом, либо не появится вообще.
Миф № 4. Прикус можно не исправлять, пока не вырастут постоянные зубы
Миф, да еще и очень опасный. По словам Дарьи Сергеевны, проблемы с прикусом как раз лучше решать в раннем возрасте.
"Не нужно ждать. Лучше как можно раньше показать ребенка ортодонту. В случае чего он подберет лечение – пластинку или какой-то аппарат. В детстве это все проще сделать, нежели потом лечиться на брекетах. Ведь у детей кости более податливые, чем у взрослых", – объясняет детский стоматолог.Кроме того, исправление проблем с прикусом в детском возрасте обойдется дешевле.
Миф № 5. Детская зубная паста должна быть без фтора, ведь фтор – это яд
Зубных паст с фтором вообще не бывает. Это газ, который путают с фторидом натрия – обязательным компонентом пасты.
"Он укрепляет зубы и не дает образовываться кариесу. Так что зубная паста должна быть с фторидом. Еще прекрасно, если там будут ферменты: микробы будут меньше задерживаться на зубах", – говорит специалист.А вот дозировки фторида натрия в разных пастах могут быть разными. По мнению Савиловой, лучший вариант – проконсультироваться со стоматологом. Он осмотрит ребенка, оценит состояние зубов и скажет, чем лучше их чистить.
Миф № 6. Если ребенок не хочет лечить зубы, надо держать его силой. Пусть потерпит, зато зубы будут целые
Так лечить детей ни в коем случае нельзя, настаивает стоматолог. По ее словам, невозможно сделать работу качественно, если ребенка держат силой.
"В нашей клинике мы вообще не лечим детей в удержании. Если он дергается, то слюна непременно попадет в зуб. А значит, в скором времени будет либо воспаление, либо пломба будет плохо держаться. Плюс, если ребенок вертится во все стороны, он запросто может повредить себе щеку или язык", – объясняет врач. Но самое страшное – это психологическая травма от такого похода к стоматологу, предупреждает Дарья Савилова. Даже если однажды такой способ сработал, страх перед стоматологом останется навсегда.
Кроме того, запугивать ребенка перед походом к врачу тоже нельзя.
"Не надо говорить детям, что мы сейчас "дернем зубик" или что-то подобное. И настаивать, что будет "не больно", тоже не надо. Это "не" ребенок не услышит. Зато задумается, что там действительно может быть больно. Лучше вообще избегать негатива: "выгоним микробов, посчитаем зубки" и подобные выражения точно не напугают малыша. А когда вы придете в клинику, врач уже разберется, как настроить ребенка на лечение", – дает советы Дарья Савилова. По ее словам, в "Актике" к каждому ребенку индивидуальный подход. В детском кабинете много ярких игрушек, а во время лечения на экране можно посмотреть мультики.
Если даже это не в силах успокоить малыша, в клинике есть аппарат для седации. Ребенок дышит закисью азота: он находится в сознании, но расслабляется, чтобы врачу проще было сделать свою работу.
Кроме того, в "Актике" лечат под общим наркозом. В этом случае ребенок просто засыпает. А когда просыпается – все лечение уже закончено. Клиника использует современные препараты, которые абсолютно безвредны для детей.
Миф № 7. Сладкое вызывает кариес
А вот это совсем не миф. Действительно, сладкое часто становится причиной кариеса, подтверждает Савилова. И не только сладкое, а углеводы в целом.
"У нас в полости рта живут бактерии, которые любят питаться углеводами. При этом они выделяют кислоту, которая разрушает эмаль. Непосредственно из-за этого и образуется кариес. Но это не только конфеты. Макароны, булочки, печенье – все, что прилипает к зубам, нравится бактериям. Добавьте сюда непрочищенные зубы и зубной налет, который является лакомой средой для бактерий, – все это благоприятный задел для кариеса. Поэтому и профгигиена для детей – обязательна!" – поясняет детский стоматолог.Кроме того, чрезмерное употребление сладкого нарушает кислотно-щелочной баланс (pH-баланс) во рту, что тоже плохо сказывается на состоянии зубов.
Особенно опасны лакомства, которые долго воздействуют на зубы.
"Например, если стоит выбор между леденцом и шоколадной конфетой, лучше съесть шоколадную и потом прополоскать рот. Леденец долго воздействует на ротовую полость. У меня, например, был случай, когда ребенок очень любил сосать "Чупа-Чупс" на одной и той же стороне. И именно там пошло разрушение – эмаль стала буквально таять на глазах", – вспоминает специалист.Так что лучше контролировать, как много сладкого ест ребенок. А еще важно приучить его, что после таких лакомств нужно чистить зубы, и не забывать о профессиональной чистке раз в три месяца.
Миф № 8. Если у ребенка ничего не болит, то и к стоматологу идти не нужно
Если жить по этому принципу, то проблемы с зубами у ребенка будут всю жизнь. По словам Дарьи Савиловой, детям нужно приходить на осмотр даже чаще, чем взрослым, – раз в три месяца.
"У детей зубные болезни гораздо быстрее развиваются. Так что если что-то возникает, то лучше заметить это сразу и вылечить на начальной стадии. А если идти к врачу только когда заболит, то там, как правило, уже большой объем работы. Представьте, ребенок еще у стоматолога ни разу не был, а ему сразу нужно больше часа высидеть и множество процедур сделать. Это будет шокирующе", – считает стоматолог.Кроме того, во время профилактических осмотров малыш просто привыкает к стоматологу. И понимает, что это совсем не страшно. В следующие разы (и во взрослой жизни тоже) он уже сам будет приходить к стоматологу с улыбкой и отличным настроением.
Стоматологическая клиника "Актика"
Барнаул, ул. Анатолия, 106
Сайт
Тел.: (8-385-2) 25-07-06, +7 905 084 5706
Время работы: пн-пт – 09:00-20:00, сб – 10:00-16:00, вс – выходнойООО "Спектра"
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии 0