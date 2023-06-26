"Свой зуб всегда лучше, но только здоровый": стоматолог про мифы об имплантации
Если повреждения критические, то нет смысла спасать больной зуб, намного лучше поставить имплант, говорит главврач клиники "Актика" Елена Крутикова
26 июня 2023, 09:05, ИА Амител LjN8KBo2F
Имплантация зубов – непростая тема для большинства россиян. Некоторые опасаются, что установка зубного протеза – это долго и очень болезненно. А еще говорят, что какое-то время, пока изготавливают коронку, приходится ходить вообще без зуба. В конце концов, есть "народное поверье", что свои зубы всегда лучше, какими бы поврежденными они ни были.
Но многие из этих убеждений – мифы, считает главный врач стоматологической клиники "Актика", хирург-имплантолог и ортопед Елена Крутикова. Amic.ru поговорил со специалистом о том, действительно ли имплантация – это очень больно, очень страшно и очень ненадежно (спойлер: нет).
Миф № 1. Имплантация – это очень дорого
Смотря с чем сравнивать. Да, имплантация – процедура действительного недешевая. Но и лечение своих зубов может обойтись в приличную сумму.
"Спасти разрушенный зуб, особенно жевательный с большим количеством каналов, сегодня выйдет примерно в 30-40 тысяч рублей. Получается не особо дешевле, не особо долговечнее и при этом соизмеримо с установкой импланта, что будет более надежным методом", – говорит Елена Крутикова.
При этом свой зуб после лечения может снова заболеть, да еще и так, что его все равно придется удалить. Результат более непредсказуемый в сравнении с имплантом. Поэтому люди все больше выбирают имплантацию, чем пытаться сохранить то, чего уже почти нет.
Миф № 2. Лучше оставить свой зуб, пусть и плохой, чем ставить имплант
Очень спорное мнение, говорит Елена Крутикова.
"Я убеждена, что лучше своих зубов нет ничего. Но здоровых зубов, подчеркну. Если он уже мертвый и разрушенный, то это уже совсем другое дело. Не надо думать, что любой зуб всеми силами нужно сохранять. Иногда люди, у которых вообще зуба не осталось, убеждают: "Корень-то хороший". Но, увы, одного корня недостаточно, чтобы провести качественное протезирование, это попросту невозможно", – пояснила доктор.
И при этом она добавила, что в "Актике" клиенту обязательно скажут, если свой зуб можно спасти. Но если повреждения уже критические, то в этом нет никакого смысла. В этом случае проще и лучше поставить имплант.
Миф № 3. Имплантация – это больно. И восстановление будет долгое
У каждого свой болевой порог. Но большинство пациентов после процедуры говорят, что ожидали худшего.
"От меня люди выходят бодрые и веселые. После имплантации я обычно прописываю обезболивающие на три дня. Но многие признаются, что пьют таблетки только в первый вечер, а дальше уже обходятся вообще без них", – рассказала Елена Крутикова.
Например, недавно своему пациенту она поставила сразу три импланта. Мужчина еще удивился, что почти ничего не болело.
"Операцию я стараюсь проводить в максимально щадящем режиме. Если позволяют условия, это вообще делается без разреза десны и швов, через прокол. Тогда послеоперационный период еще меньше", – добавила главный врач "Актики".
Миф № 4. В России из-за санкций больше нет качественных имплантов
Это неверно. В том, что касается медицины, таких серьезных ограничений нет. Сейчас все заявленные имплантационные системы, которые предлагает "Актика", поставляют без ограничений.
Например, импланты здесь ставят производства Израиля, Германии и Швейцарии. Это признанное и годами проверенное качество.
Если ставить Израиль, то вместе с коронкой получится 60-65 тысяч за зуб. Если Германия – это уже ближе к 80 тысячам. Швейцария – около 90 тысяч. Но это наивысшее качество, более чистый титан.
"Своим родственникам, например, я ставлю именно швейцарские импланты, поскольку считаю их лучшими. Отмечу, что в эту стоимость уже входит сам имплант и коронка из диоксида циркония. Конечно, пациентам я предлагаю все варианты и рассказываю об особенностях каждого", – уточнила Елена Крутикова.
Миф № 5. Имплант не поставить, если своей костной ткани недостаточно
Вот это действительно верное заявление. Но в таком случае можно сделать костную пластику. Кость наращивается в нужном месте, и уже после этого проводят имплантацию.
Кстати, в "Актике" ее делает сама Елена Крутикова. Этой методике она научилась у специалиста с мировым именем – Иштвана Урбана в Венгрии.
Коронку в клинике могут изготовить хоть за неделю, хоть за день, хоть за час. Другой вопрос, что сначала имплант должен прижиться. По технологии на это уходит от 4 до 6 месяцев. И на это время ставят временную коронку. Жевать ей нельзя, но зато можно оставаться в социуме и улыбаться, ни о чем не переживая. Три месяца человек может походить с ней, а там уже установят постоянную коронку.
Если это технология "Все на 4", то уже в день имплантации можно установить временные протезы, с которыми пациент будет ходить полгода-год.
Миф № 6. Имплант ощущается как инородное тело, зубы отличаются от родных
Конечно, есть период адаптации и привыкания. Но человек привыкает. И многие пациенты потом рассказывают, что ощущают новые зубы как свои.
Имплант сделан из титана, основание коронки тоже титановое, а сама коронка из диоксида циркония. Но она не звенит и на ощупь такая же, как зуб. Тем более в хороших стоматологических клиниках все моделирует по анатомической форме, прикусу и обязательно подбирают подходящий цвет.
Никакого дискомфорта у человека не будет.
Бывает, зубов нет вообще. Тогда в "Актике" используют технологию "Все на 4" или "Все на 6". Ставится 4 или 6 имплантов, и уже на них устанавливаются коронки – 12 или 14 зубов.
В этом случае, конечно, привыкать дольше. Но тут уже другой вопрос: дискомфорт – это жить без зубов, а не импланты.
Миф № 7. Импланты часто не приживаются
Стопроцентной гарантии не даст ни один специалист. Но все же показатели очень высокие.
"Если говорить об имплантах, с которыми я работаю, то они приживаются в 98% случаев. Это очень хороший показатель для медицины – сто не бывает нигде. Если бы не приживались, я бы не работала хирургом. Мне важно, чтобы моя работа приносила результат и помогала людям", – подчеркнула Елена Крутикова.
Миф № 8. У имплантации очень много противопоказаний
С развитием медицины их все меньше. Абсолютное противопоказание на сегодняшний день – это если у пациента нет факторов свертываемости крови.
Также это определенные заболевания сердца, декомпенсированная форма сахарного диабета. Но это уже относительные противопоказания. Кстати, сегодня даже пациентам с ВИЧ и гепатитом ставят импланты.
Лучший вариант – прийти на консультацию и все обсудить со стоматологом. В случае необходимости он отправит к дополнительным специалистам и те определят, можно ли проводить имплантацию.
Миф № 9. После имплантации будет много ограничений по еде
Ограничения, безусловно, будут. Например, тем, кто поставил имплант "Все на 4" или "Все на 6" и имеет временный протез, Елена Крутикова советует два месяца есть пищу, пропущенную через блендер. Тем, кому установили единичный имплант, – жевать на противоположной стороне от места имплантации. И в обоих случаях: не есть ничего твердого, вроде орехов.
На третьи-четвертые сутки после имплантации начинается перестройка кости, она становится более мягкой. Поэтому лучше себя поберечь, чтобы не вывихнуть протез. Как правило, пациенты без проблем проживают это время и все соблюдают, ведь они замотивированы на успешный результат.
Миф № 10. Очень сложно найти действительно хорошего специалиста
Сложно, если не пытаться искать. Обращайтесь в крупные, известные клиники. Когда выбрали клинику, узнайте, какие там работают специалисты, какое оснащение, есть ли там компьютерный томограф, своя лаборатория.
Запишитесь на консультацию и поговорите с врачом, спросите, какими методиками он владеет, смело задавайте все интересующие вас вопросы. И обязательно выбирайте будущего специалиста сердцем. Ведь командная работа врача и пациента – это залог успешного лечения.
Стоматологическая клиника "Актика"
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11:24:35 26-06-2023
Жаль что с такими зарплатами как в Алтайском крае , даже один зуб - это неслыханная роскошь.
13:39:28 26-06-2023
Гость (11:24:35 26-06-2023) Жаль что с такими зарплатами как в Алтайском крае , даже оди... Да, стоматологические услуги сделали недоступными для населения в абсолютном большинстве.
13:30:24 26-06-2023
Отремонтировали уже? После пожара.
16:07:12 26-06-2023
Политика продиктована алчностью. Зубы с кариесом удаляем, ставим импланты