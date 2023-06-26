Смотря с чем сравнивать. Да, имплантация – процедура действительного недешевая. Но и лечение своих зубов может обойтись в приличную сумму.

"Спасти разрушенный зуб, особенно жевательный с большим количеством каналов, сегодня выйдет примерно в 30-40 тысяч рублей. Получается не особо дешевле, не особо долговечнее и при этом соизмеримо с установкой импланта, что будет более надежным методом", – говорит Елена Крутикова.

При этом свой зуб после лечения может снова заболеть, да еще и так, что его все равно придется удалить. Результат более непредсказуемый в сравнении с имплантом. Поэтому люди все больше выбирают имплантацию, чем пытаться сохранить то, чего уже почти нет.