Молодая бийчанка оформила кредит на бывшую свекровь

Полиция проводит проверку

25 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Бийска получила кредит на паспорт своей бывшей свекрови, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию обратился представитель микрофинансовой организации с заявлением о том, что 55-летняя сельчанка не вносит ежемесячные платежи. Правоохранители выяснили, что женщина заем не брала.

"Получателем кредита оказалась бывшая сноха, которая уже несколько лет проживает в Бийске и не поддерживает связь с родственниками. Оказалось, что 23-летняя горожанка нашла у себя ксерокопию паспорта свекрови и решила воспользоваться ее данными. В заявлении на сайте она указала свой счет для перечисления заемных средств", – рассказали в ведомстве.

Теперь полицейские проводят проверку. По ее окончании примут процессуальное решение.