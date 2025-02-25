НОВОСТИПроисшествия

Молодая бийчанка оформила кредит на бывшую свекровь

Полиция проводит проверку

25 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Бийска получила кредит на паспорт своей бывшей свекрови, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию обратился представитель микрофинансовой организации с заявлением о том, что 55-летняя сельчанка не вносит ежемесячные платежи. Правоохранители выяснили, что женщина заем не брала.

"Получателем кредита оказалась бывшая сноха, которая уже несколько лет проживает в Бийске и не поддерживает связь с родственниками. Оказалось, что 23-летняя горожанка нашла у себя ксерокопию паспорта свекрови и решила воспользоваться ее данными. В заявлении на сайте она указала свой счет для перечисления заемных средств", – рассказали в ведомстве.

Теперь полицейские проводят проверку. По ее окончании примут процессуальное решение.

Бийск Происшествия

Комментарии 9

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гость

10:29:37 25-02-2025

Гениальная идея,подкачало исполнение

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Musik

10:36:09 25-02-2025

гость (10:29:37 25-02-2025) Гениальная идея,подкачало исполнение ... образование - сила.

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Гость

10:38:57 25-02-2025

Отомстила.

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Гость

10:41:33 25-02-2025

Сноха - Свекровь, счёт 1:0
Сноха пока лидирует...!

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Шинник

11:09:47 25-02-2025

вообще-то надо "микрофинансовую организацию" под суд за то что оформили просто по паспорту без личного присутствия !

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Гость

11:14:52 25-02-2025

Шинник (11:09:47 25-02-2025) вообще-то надо "микрофинансовую организацию" под суд за то ч... Даже по ксерокопии!

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Musik

11:28:04 25-02-2025

Гость (11:14:52 25-02-2025) Даже по ксерокопии!... зачем по ксерокопии? госуслуг хватило бы.

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Олег

13:29:17 25-02-2025

Это банк влетел, выдав кредит неизвестному лицу без документов.

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Олег

13:32:07 25-02-2025

Как кредиторов звать? - напишите.
У меня полно ксерокопий трудолюбивых россиян, уроженцев Туркестана и Азербайджана. Надо им помочь.

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