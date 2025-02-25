Молодая бийчанка оформила кредит на бывшую свекровь
Полиция проводит проверку
25 февраля 2025, 10:25, ИА Амител
Жительница Бийска получила кредит на паспорт своей бывшей свекрови, сообщили в МВД Алтайского края.
В полицию обратился представитель микрофинансовой организации с заявлением о том, что 55-летняя сельчанка не вносит ежемесячные платежи. Правоохранители выяснили, что женщина заем не брала.
"Получателем кредита оказалась бывшая сноха, которая уже несколько лет проживает в Бийске и не поддерживает связь с родственниками. Оказалось, что 23-летняя горожанка нашла у себя ксерокопию паспорта свекрови и решила воспользоваться ее данными. В заявлении на сайте она указала свой счет для перечисления заемных средств", – рассказали в ведомстве.
Теперь полицейские проводят проверку. По ее окончании примут процессуальное решение.
10:29:37 25-02-2025
Гениальная идея,подкачало исполнение
10:36:09 25-02-2025
гость (10:29:37 25-02-2025) Гениальная идея,подкачало исполнение ... образование - сила.
10:38:57 25-02-2025
Отомстила.
10:41:33 25-02-2025
Сноха - Свекровь, счёт 1:0
Сноха пока лидирует...!
11:09:47 25-02-2025
вообще-то надо "микрофинансовую организацию" под суд за то что оформили просто по паспорту без личного присутствия !
11:14:52 25-02-2025
Шинник (11:09:47 25-02-2025) вообще-то надо "микрофинансовую организацию" под суд за то ч... Даже по ксерокопии!
11:28:04 25-02-2025
Гость (11:14:52 25-02-2025) Даже по ксерокопии!... зачем по ксерокопии? госуслуг хватило бы.
13:29:17 25-02-2025
Это банк влетел, выдав кредит неизвестному лицу без документов.
13:32:07 25-02-2025
Как кредиторов звать? - напишите.
У меня полно ксерокопий трудолюбивых россиян, уроженцев Туркестана и Азербайджана. Надо им помочь.