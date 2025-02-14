В Барнауле студентка перевела мошенникам 1 млн рублей

Обман начался с предлога обновить договор сотовой связи

14 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Более миллиона рублей перевела мошенникам 23-летняя студентка в Барнауле. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МВД Алтайского края, с девушкой связались якобы сотрудники сотовой компании. Они заявили о необходимости продлить договор связи и попросили назвать свои паспортные данные.

Затем студентке позвонил якобы специалист "Госуслуг" и рассказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее данным в аккаунте.

"Для решения этих проблем девушку убедили приехать в банковское отделение и обналичить денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Данная сумма являлась кредитной и была переведена на продиктованный злоумышленниками счет. После этого аферисты попросили удалить все сведения с телефона", – рассказали в ведомстве.

В итоге девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.