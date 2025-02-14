В Барнауле студентка перевела мошенникам 1 млн рублей
Обман начался с предлога обновить договор сотовой связи
14 февраля 2025, 19:00, ИА Амител
Более миллиона рублей перевела мошенникам 23-летняя студентка в Барнауле. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в МВД Алтайского края, с девушкой связались якобы сотрудники сотовой компании. Они заявили о необходимости продлить договор связи и попросили назвать свои паспортные данные.
Затем студентке позвонил якобы специалист "Госуслуг" и рассказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее данным в аккаунте.
"Для решения этих проблем девушку убедили приехать в банковское отделение и обналичить денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Данная сумма являлась кредитной и была переведена на продиктованный злоумышленниками счет. После этого аферисты попросили удалить все сведения с телефона", – рассказали в ведомстве.
В итоге девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
19:13:31 14-02-2025
Лохушку из студентов отчислить и рожать запретить.
19:18:08 14-02-2025
Гость (19:13:31 14-02-2025) Лохушку из студентов отчислить и рожать запретить.... как это рожать запретить? а кредит чем погашать будет, если не родит двоих?
19:17:11 14-02-2025
объясните, пжлст, как студентам дают миллионы в кредит?!
у меня идеальная кредитная история, работаю официально, зарплатная карта, но дают максимум 300 на 5 лет. просила как- то 400- не дали и вообще все нервы вытрепали, а эти в один день получают.
19:19:46 14-02-2025
А мне сегодня мошенница, якобы от Ростелекома, звонила...
Не стал ей давать...
19:56:36 14-02-2025
Месяц назад мне звонил паренёк продлить мед. полис. Прислал мне новый пароль от моих госуслуг, и просил ему рассказать. Из разговора я понял, что он знает мои данные и адрес, ведёт себя нагло. И какой то акцент я уловил в голосе, наши так не говорят. Жалею, что вежливо ему отказал, надо было нагрубить. И в полицию не сообщил, не додумался.
20:17:35 14-02-2025
онлифаншица что ли?
или время так далеко убежало, что я отстал, откуда у студентки единица...
21:48:24 14-02-2025
Ещё наверное и в БЮИ учится ?