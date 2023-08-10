Молодая девушка и подросток пострадали в ДТП с бетономешалкой в Алтайском крае
33-летний водитель за рулем автомобиля Isuzu Giga не выдержал безопасную дистанцию
10 августа 2023, 23:29, ИА Амител
18-летняя девушка и 13-летний мальчик серьезно пострадали в ДТП с бетономешалкой на трассе в Алтайском крае. ДТП произошло 9 августа на 48-м километре автодороги А-321 Павловск – Барнаул.
Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, 33-летний водитель за рулем автомобиля Isuzu Giga не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ВАЗ-2106, за рулем которого находился 66-летний мужчина. После этого произошло столкновение с попутным автомобилем УАЗ-220695.
В результате аварии пострадали три человека: водитель автомобиля ВАЗ, которому госпитализация не потребовалась, и два его пассажира: 18-летняя девушка и 13-летний мальчик. Они находятся в горбольнице № 1 Барнаула.
09:21:10 11-08-2023
смартфоны - зло !
12:49:38 11-08-2023
Человек (09:21:10 11-08-2023) смартфоны - зло !... Дурачок чтоли? Причем тут смартфон? Есть доказательства? Или просто очередной высер диванного критика? Вот и выкинь смартфон, ты от него тупеешь! И не называйся так громко - человек, шимпанзе. А с бетоном то что? главное чтобы не закозлился, ибо как его потом выколупывать!