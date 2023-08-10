Женщина погибла в жесткой аварии на Алтае
Две иномарки на узкой дороге столкнулись лоб в лоб
10 августа 2023, 13:43, ИА Амител
Фото: altaicriminal
Смертельная авария произошла в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
На узкой дороге в районе источника Аржан-Суу лоб в лоб столкнулись Honda Fit и Toyota Sienta.
В результате аварии женщина – пассажир автомобиля Honda скончалась.
Ранее сообщалось, что в Хакасии пьяная женщина устроила погоню с полицейскими и протаранила стадо коров, убив нескольких животных.
13:56:25 10-08-2023
Горный Алтай ............аномалия ДТП продолжается!!!
13:58:11 10-08-2023
Надо срочно запретить автомобили, как и самкаты. Все на телеги! На зверях будем ездить! Как раньше! Обходились же без всего этого.
16:02:36 10-08-2023
Там обычная дорога. Присутствует сплошная линия. Один из них, скорее всего пересек сплошную.
17:00:52 10-08-2023
правый руль...