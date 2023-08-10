Женщина погибла в жесткой аварии на Алтае

Две иномарки на узкой дороге столкнулись лоб в лоб

10 августа 2023, 13:43, ИА Амител









Фото: altaicriminal

Смертельная авария произошла в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

На узкой дороге в районе источника Аржан-Суу лоб в лоб столкнулись Honda Fit и Toyota Sienta.

В результате аварии женщина – пассажир автомобиля Honda скончалась.

Ранее сообщалось, что в Хакасии пьяная женщина устроила погоню с полицейскими и протаранила стадо коров, убив нескольких животных.