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Женщина погибла в жесткой аварии на Алтае

Две иномарки на узкой дороге столкнулись лоб в лоб

10 августа 2023, 13:43, ИА Амител

Смертельная авария произошла в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

На узкой дороге в районе источника Аржан-Суу лоб в лоб столкнулись Honda Fit и Toyota Sienta.

В результате аварии женщина – пассажир автомобиля Honda скончалась. 

Ранее сообщалось, что в Хакасии пьяная женщина устроила погоню с полицейскими и протаранила стадо коров, убив нескольких животных. 

ДТП Алтай

Комментарии 4

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Гость

13:56:25 10-08-2023

Горный Алтай ............аномалия ДТП продолжается!!!

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Гость

13:58:11 10-08-2023

Надо срочно запретить автомобили, как и самкаты. Все на телеги! На зверях будем ездить! Как раньше! Обходились же без всего этого.

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гость

16:02:36 10-08-2023

Там обычная дорога. Присутствует сплошная линия. Один из них, скорее всего пересек сплошную.

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Гость

17:00:52 10-08-2023

правый руль...

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