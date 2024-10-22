Молодая мать из Новосибирска провела в коме полтора месяца после страшного ДТП

Девушке приснилась покойная тетя, после чего она услышала писк аппаратов и очнулась

22 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Девушка из Карасука попала в ДТП и провела в коме полтора месяца / Фото: "КП-Новосибирск", предоставлено родственниками

25-летняя Валерия Райхель выжила в страшном ДТП, случившемся под Новосибирском. Пьяный водитель "Нивы" протаранил автомобиль, в котором ехала девушка. Пострадавшая впала в кому на полтора месяца и очнулась, когда ей приснилась покойная тетя, сообщает "КП-Новосибирск".

ДТП произошло поздно вечером в Карасуке. Водитель "Шевроле-Нива" не пропустил "Тойоту-Корону". В столкновении пострадали четверо человек из "Тойоты". Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но через несколько часов был пойман полицией в нетрезвом виде.

Больше всех пострадала пассажирка иномарки Валерия Райхель. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Обошлось без переломов, но врачи диагностировали трахеостому и гастростому: девушка дышала и питалась через трубочку.

Чтобы разбудить Валерию, с ней говорили мама, крестная и двоюродная сестра. Тело работало нормально, но мозг еще спал.

Однако через полтора месяца после аварии девушка проснулась.

"Лера сказала, что ей снилась покойная тетя Ирина, она очень любила племянницу, три года назад умерла. Во сне она жестко будила Леру. Тетя била ее по щекам, кричала: "Вставай!" Тут Лера и открыла глаза и услышала писк аппаратов. Перед ней стояли четыре врача, она вся была в трубочках. Она не понимала, где находится, – но врачи ей сразу все объяснили. Для них это тоже было неожиданно, никто точно не знал, когда Лера очнется", – дала комментарий одна из родственниц.

У Валерии сохранилась память, однако ей пришлось заново учиться жевать, глотать и разговаривать. Через неделю после пробуждения девушку выписали домой в инвалидном кресле. Врачи назначили ей реабилитацию: массаж, физиотерапию, ЛФК и лекарства.

"Эта авария перевернула всю жизнь Леры. Раньше она была продавцом, сидела в декрете и воспитывала годовалого сына. Ребенок сейчас у мужа, а Лера живет у крестной в Карасуке. Виновник ДТП ни разу не выходил на связь, он тоже из Карасука. Лера запомнила, что тот летел с выключенными фарами, с бешеной скоростью под 120 км/ч. Следователь нам говорил, что виновник признал, что был пьян. Но дело пока не ушло в суд", – говорит семья пострадавшей.

Основное лечение проходило по ОМС, но после выписки у пострадавшей не нашлось средств на реабилитацию. Родственники уже потратили более 15 тыс. только на лечебный массаж. Врачи назначили девушке реабилитацию в Новосибирской клинической районной больнице № 1.