Молодая мать покончила с собой на глазах у ребенка из-за мужа-бездельника

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

15 марта 2024, 12:46, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Пермском крае 19-летняя девушка покончила с собой на глазах у маленького ребенка, сообщает Ura.ru.

"Когда близкие ее обнаружили, рядом находился маленький ребенок, который плакал", – отмечает издание.

Как сообщили в региональном СК, следователи устанавливают все обстоятельства гибели девушки.

Telegram-канал "Плохие новости 18+" уточняет, что семья испытывала финансовые трудности.