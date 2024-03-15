Молодая мать покончила с собой на глазах у ребенка из-за мужа-бездельника
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
15 марта 2024, 12:46, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
В Пермском крае 19-летняя девушка покончила с собой на глазах у маленького ребенка, сообщает Ura.ru.
"Когда близкие ее обнаружили, рядом находился маленький ребенок, который плакал", – отмечает издание.
Как сообщили в региональном СК, следователи устанавливают все обстоятельства гибели девушки.
Telegram-канал "Плохие новости 18+" уточняет, что семья испытывала финансовые трудности.
"Молодая мать постоянно ругалась с супругом из-за его безделья и нежелания обеспечивать семью", – говорится в сообщении.
13:04:55 15-03-2024
женятся незнамо на ком потом дети сироты
13:10:20 15-03-2024
..., ..., ... Это точки вместо нецензурных слов. У тебя ребенок, а при этом что в башке, ..., ..., ...
13:12:09 15-03-2024
Говорят ,что выход есть из любой ситуации. Видимо не для всех. У ребёнка травма психологическая теперь будет на всё жизнь.Нам судить не надо - в каждой избушки свои погремушки ,но ребятишек жаль (они не причём).
13:32:30 15-03-2024
гость (13:12:09 15-03-2024) Говорят ,что выход есть из любой ситуации. Видимо не для все... Ребенок совсем маленький, он и не вспомнит потом.
22:48:45 15-03-2024
Гость (13:32:30 15-03-2024) Ребенок совсем маленький, он и не вспомнит потом.... 4 года не такой уж и маленький ребёнок. Он уже всё осознаёт.
13:16:59 15-03-2024
Опять послеродовая депрессия
13:33:59 15-03-2024
Гость (13:16:59 15-03-2024) Опять послеродовая депрессия... Нет, здесь другое. Цитирую: "... суицид случился 9 марта...". Тут не послеродовая депрессия, тут алкоделирий после 8-го марта.
13:48:49 15-03-2024
Гость (13:16:59 15-03-2024) Опять послеродовая депрессия... У кого? У того трутня, который ее до этого довел? Стало модно очевидное объяснять умными словами. И даже если послеродовая депрессия имеет место, то она не бывает из ниоткуда.
13:32:29 15-03-2024
С кем попало сношаются, потом, то им алименты подавай, то обеспечение...
13:38:17 15-03-2024
Почему он шланговал? Почему по повестке не явился? Хотел на её хрупких плечах в рай ускакать?
14:21:04 15-03-2024
Гость (13:38:17 15-03-2024) Почему он шланговал? Почему по повестке не явился? Хотел на ... М-да теперь этот шланг будет на свободе,а детка будет сиротой (может кто усыновит). Но жизнь у ребёнка уже будет сложной.
14:52:23 15-03-2024
Подарок не тот подарил. Брюлики наверное хотела
15:25:30 15-03-2024
На себя надо рассчитывать всегда.
16:59:05 15-03-2024
Как же местные самочки яростно минусят разумные комментарии. Ну а что ж, жить паразитками гораздо интереснее. Больше мне минусов, больше!!!!
21:12:41 15-03-2024
Гость (16:59:05 15-03-2024) Как же местные самочки яростно минусят разумные комментарии.... Тебе бы не минусов, а мозгов побольше не помешает...
17:35:03 15-03-2024
Но ведь ещё следствие ведется, ничего не доказано. Может оказаться что-нибудь другое, может кто-то помог.
17:49:36 15-03-2024
Цыпа-Гриль (15:18:20 15-03-2024) трутень олень коль уж сунул пипирку в дырку и женился, то им... Не всегда родителям девчонки назад нужны. Даже неплохим родителям.
21:09:01 15-03-2024
Эту скотину посадить за доведение до самоубийства и отправить на каторжные работы для обеспечения и содержания ребенка пожизненно.