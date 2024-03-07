Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет
По ее словам, это "самый правильный возраст"
07 марта 2024, 07:31, ИА Амител
Татьяна Голикова / Фото: kremlin.ru
Россиянкам следует рожать первенца до 24 лет, поскольку "настоящий репродуктивный возраст женщины короток", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Самый правильный возраст <…> это до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет", – сказала она на Всемирном фестивале молодежи.
Также она отметила, что Россия находится в лидерах по сравнению с некоторыми другими странами, где средний возраст рождений достиг 31 года.
08:19:57 07-03-2024
У самой Голиковой только пасынок, что сама-то не рожала?
09:22:58 07-03-2024
Гость (08:19:57 07-03-2024) У самой Голиковой только пасынок, что сама-то не рожала?... - И в конце добавила: Я только сейчас это поняла. "Ну не шмогла я, не шмогла..."...
Вы рожайте, мы вам маткапитала еще подкинем. А дальше уж как-нибудь сами.
09:43:03 07-03-2024
Гость (08:19:57 07-03-2024) У самой Голиковой только пасынок, что сама-то не рожала?... Все эти советчики напоминают безногих, которые учат других, как правильно надо ходить.
08:20:14 07-03-2024
Хватит диктовать людям что делать и когда рожать, кроме как быть свиноматкой, есть и другие интересы и пути становления людей. Лишбы в кабалу загнать и править покорным на все согласным стадом. У самой голиковой, простите, сколько детей???????
08:36:56 07-03-2024
а у нее самой какое медицинское образование чтоб делать такие заявления, как какой самый правильный возраст для рождения детей
09:43:37 07-03-2024
Пример покажет, для наглядности?
09:47:54 07-03-2024
Неужели установка "бабы ещё нарожают" переслала работать? Ну как же так-то??? 🤣
12:29:53 07-03-2024
Да надоели! Дети в школе постоянно учатся, потом в универе учатся и работают, а потом им говорят рожайте. Это тоже огромный труд. Когда для себя жить то? Не все блин хотят становится родителями, тем более насильно.
12:35:29 07-03-2024
дети - это взвешенное решение двух взрослых людей. Или у нас в дет.интернатах пациентов не хватает?
12:43:43 07-03-2024
Рожать в 18-24 года - это благоприятная советская планка т.к. труд был принудительным даже для беременных, была статья за тунеядство и потогонная система труда, домашний очаг на женских плечах - всё это убивало женский организм и делало непригодным для деторождения. Сейчас принудительный труд запрещён и многие девушки/женщины, при хороших родителях или муже, сохраняют детородное здоровье до климакса.
08:42:09 08-03-2024
Гость (12:43:43 07-03-2024) Рожать в 18-24 года - это благоприятная советская планка т.к... вот поэтому тогда и рожали"от хорошей жизни". методичку выбрось.
18:54:46 07-03-2024
В Барнауле за первые месяцы года 16 дошкольных учреждений превратили в восемь, сообщает "Вести Алтай". Из народа можно веревки вить, ноги вытирать,а вот рожать заставить... А ведь проблема более, чем серьезная. Забавно, как будут выкручиваться власти?