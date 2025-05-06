Молодой политолог из ЕР займет место обвиняемого в мошенничестве Данилина в АКЗС

Сейчас Виктория Анищенко работает главным специалистом отдела агитационно-пропагандисткой работы регионального отделения "Единой России"

06 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: страница Виктории Анищенко во "ВКонтакте"

Новым депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания станет член политсовета, руководитель регионального штаба "Молодая Гвардия Единой России" Виктория Анищенко. Она займет место сложившего мандат Николая Данилина. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Виктория Анищенко родилась 11 июня 1998 года в Ключах. Девушка окончила АлтГУ по направлению "Политология" на бакалавриате, а после отучилась в магистратуре на "Политическом управлении и PR". В настоящее время Анищенко является главным специалистом отдела агитационно-пропагандисткой работы Алтайского регионального отделения ЕР. В 2021 году она была кандидатом в депутаты АКЗС по партсписку "Единой России".

Напомним, Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля. Ранее он около года не появлялся на сессиях Заксобрания и находился в Таиланде, а 21 апреля 2025 года его арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.