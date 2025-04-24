Прогульщика и обвиняемого в мошенничестве депутата АКЗС Николая Данилина лишили мандата
Ранее Данилин несколько месяцев не посещал сессии и жил в Таиланде, а после возвращения в Россию его арестовали
24 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
Бывшего главу ДСУ № 4 Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля. Ранее он около года не появлялся на сессиях Заксобрания и находился в Таиланде, а 21 апреля 2025 года его арестовали по подозрению в мошенничестве.
Как проголосовали депутаты?
Внеочередной вопрос о досрочном сложении полномочий парламентария от "Единой России" Николая Данилина рассмотрели депутаты на заседании Заксобрания. Предложение внести его в повестку поступило от председателя мандатной комиссии АКЗС Сергея Писарева. Он пояснил, что Данилин подал личное заявление, комиссия его рассмотрела и вынесла положительное решение.
Поддержали эту инициативу и остальные депутаты: "за" проголосовало 55 человек, четверо воздержались.
Источник amic.ru в АКЗС ранее пояснял, что статус депутата Николай Данилин мог сохранить до вынесения обвинительного приговора. Напомним, парламентарий не посещал сессии в связи с отпуском, что является уважительной причиной. Однако после увольнения с поста директора ДСУ № 4 оправдывать свое отсутствие отпуском он больше не мог. "Прогуливать" заседания без уважительной причины ему позволялось еще шесть месяцев – и только после этого срока депутата досрочно бы лишили полномочий.
В чем обвиняют Данилина?
Николаю Данилину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что в 2018–2020 годах между ДСУ № 4, которое Данилин возглавлял до марта 2025 года, и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на содержание нескольких автодорог. По версии следствия, Данилин создал преступную группу, в которую вошли двое его подчиненных, а также директор и два работника Упрдор "Алтай".
Участники группы вносили в приемную документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения об оценке уровня содержания дорог и сообщая в документах другую недостоверную информацию. Затем эти бумаги передавались для оплаты. Таким образом, с октября 2020 года по июль 2023-го члены группы похитили более 37,7 млн рублей.
Где был Данилин?
После возбуждения уголовного дела Данилин уехал в Таиланд, а пятерым участникам группы предъявили обвинение в мошенничестве. Следователи и сотрудники ФСБ убедили Данилина вернуться в Россию, и 21 апреля 2025 года он прилетел в Барнаул и был задержан. Экс-главу ДСУ № 4 заключили под стражу, сейчас следствие собирает доказательства против Данилина.
Отметим, что в ноябре 2024 года Данилина исключили из состава регионального политсовета "Единой России", в феврале 2025-го он перестал быть координатором проекта ЕР "Безопасные дороги". Также 13 марта 2025 года Данилина уволили с должности директора ДСУ № 4, вместо него предприятие возглавил Николай Лысенко.
Сам Данилин в марте 2025 года рассказывал amic.ru, что находится в отпуске и не имеет "четкого плана" на будущее. По поводу уголовного дела Данилин говорил, что интерес правоохранителей к ДСУ № 4 не имеет к нему отношения.
14:02:42 24-04-2025
Какой же у них там бардак, хочет ходит на сессии хочет нет. А вот это что: "Прогуливать" заседания без уважительной причины ему позволялось еще шесть месяцев ?! В школе и то больше порядка.
14:27:59 24-04-2025
Хорошая работа. Можно не ходить на работу, жить в Тайланде, получать зарплату. Красиво живут народные избранники
14:36:20 24-04-2025
А остальные его коллеги все честные?
14:39:42 24-04-2025
А тех кто этого вора выбрал должны тоже наказать .
14:41:04 24-04-2025
Зачем они вообще нужны 🤣?
14:47:03 24-04-2025
вот и все, что нужно знать о депутатах
14:54:15 24-04-2025
"Участники группы вносили в приемную документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения об оценке уровня содержания дорог и сообщая в документах другую недостоверную информацию. Затем эти бумаги передавались для оплаты".
Так делают все, кто связан со строительством и эксплуатацией дорог. Нет ничего нового. Но, ка правило, выполненные объёмы работ и оплата скрыты от глаз. Ответьте лучше вопрос, как построенный кривым (с провалом), видимым невооруженным глазом, путепровод на Ленинском приняли в эксплуатация? За сколько? Кто ответит за это?
15:10:28 24-04-2025
Ой е е ей!! Как же так такого хорошего лишили МАНДАта????????????
15:47:36 24-04-2025
жульё
07:44:17 25-04-2025
Следователи и сотрудники ФСБ убедили Данилина вернуться в Россию --- вот это странно, зачем он убедился. Не могут убедить больших врагов страны чем он. Против любого врага можно возбудить похожее на это дело и враги над этим только посмеются, объявив его сфабрикованным. А так это или нет, никто даже разбираться не будет, ни в Израиле, ни в другом месте
12:50:32 25-04-2025
Не надо далеко ходить, из колонки этих же новостей- Россиянин украл 14 упаковок яиц и получил семь лет колонии строгого режима.
Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей. А депутата АКЗС Николая Данилина лишили мандата. Пристрелите его сразу.