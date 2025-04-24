Прогульщика и обвиняемого в мошенничестве депутата АКЗС Николая Данилина лишили мандата

Ранее Данилин несколько месяцев не посещал сессии и жил в Таиланде, а после возвращения в Россию его арестовали

24 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Николай Данилин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Бывшего главу ДСУ № 4 Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля. Ранее он около года не появлялся на сессиях Заксобрания и находился в Таиланде, а 21 апреля 2025 года его арестовали по подозрению в мошенничестве.

Как проголосовали депутаты?

Внеочередной вопрос о досрочном сложении полномочий парламентария от "Единой России" Николая Данилина рассмотрели депутаты на заседании Заксобрания. Предложение внести его в повестку поступило от председателя мандатной комиссии АКЗС Сергея Писарева. Он пояснил, что Данилин подал личное заявление, комиссия его рассмотрела и вынесла положительное решение.

Поддержали эту инициативу и остальные депутаты: "за" проголосовало 55 человек, четверо воздержались.

Источник amic.ru в АКЗС ранее пояснял, что статус депутата Николай Данилин мог сохранить до вынесения обвинительного приговора. Напомним, парламентарий не посещал сессии в связи с отпуском, что является уважительной причиной. Однако после увольнения с поста директора ДСУ № 4 оправдывать свое отсутствие отпуском он больше не мог. "Прогуливать" заседания без уважительной причины ему позволялось еще шесть месяцев – и только после этого срока депутата досрочно бы лишили полномочий.

Николай Данилин / Фото: Екатерина Смолихина

В чем обвиняют Данилина?

Николаю Данилину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что в 2018–2020 годах между ДСУ № 4, которое Данилин возглавлял до марта 2025 года, и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на содержание нескольких автодорог. По версии следствия, Данилин создал преступную группу, в которую вошли двое его подчиненных, а также директор и два работника Упрдор "Алтай".

Участники группы вносили в приемную документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения об оценке уровня содержания дорог и сообщая в документах другую недостоверную информацию. Затем эти бумаги передавались для оплаты. Таким образом, с октября 2020 года по июль 2023-го члены группы похитили более 37,7 млн рублей.

Николай Данилин / Фото: amic.ru

Где был Данилин?

После возбуждения уголовного дела Данилин уехал в Таиланд, а пятерым участникам группы предъявили обвинение в мошенничестве. Следователи и сотрудники ФСБ убедили Данилина вернуться в Россию, и 21 апреля 2025 года он прилетел в Барнаул и был задержан. Экс-главу ДСУ № 4 заключили под стражу, сейчас следствие собирает доказательства против Данилина.

Отметим, что в ноябре 2024 года Данилина исключили из состава регионального политсовета "Единой России", в феврале 2025-го он перестал быть координатором проекта ЕР "Безопасные дороги". Также 13 марта 2025 года Данилина уволили с должности директора ДСУ № 4, вместо него предприятие возглавил Николай Лысенко.

Сам Данилин в марте 2025 года рассказывал amic.ru, что находится в отпуске и не имеет "четкого плана" на будущее. По поводу уголовного дела Данилин говорил, что интерес правоохранителей к ДСУ № 4 не имеет к нему отношения.