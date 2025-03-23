Молодая жительница Алтая погибла в результате пожара в частном доме
Также пострадали мужчина и двое детей — их госпитализировали
23 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В ночь на 23 марта в райцентре Шипуново вспыхнул пожар в частном жилом доме. Когда на место прибыли пожарные, здание было охвачено открытым огнем. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Огонь потушили на площади 90 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и двое детей – их госпитализировали в Шипуновскую ЦРБ.
"Под обрушившимися конструкциями обнаружена погибшая женщина 2001 года рождения", – рассказали в МЧС.
Пожар тушили восемь человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.
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