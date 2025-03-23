Молодая жительница Алтая погибла в результате пожара в частном доме

Также пострадали мужчина и двое детей — их госпитализировали

23 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь на 23 марта в райцентре Шипуново вспыхнул пожар в частном жилом доме. Когда на место прибыли пожарные, здание было охвачено открытым огнем. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь потушили на площади 90 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и двое детей – их госпитализировали в Шипуновскую ЦРБ.

"Под обрушившимися конструкциями обнаружена погибшая женщина 2001 года рождения", – рассказали в МЧС.

Пожар тушили восемь человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.