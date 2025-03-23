В результате пожара в алтайском селе погибла 94-летняя пенсионерка

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки

23 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В селе Боровиха Первомайского района 22 марта в частном жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибла 94-летняя женщина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожар потушили на площади 48 "квадратов". В его ликвидации участвовали 12 спасателей на пяти единицах техники.

"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования (замыкание электропроводки)", – говорится в сообщении.

В связи с происшествием в МЧС жителей Алтая призвали следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть, использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и выключать технику на ночь или тогда, когда никого нет дома.