В Барнауле девушка наткнулась на мошенников при покупке дорогого платья

Полицейские возбудили уголовное дело

13 мая 2025, 10:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

23-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников при покупке одежды в интернете, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка нашла в мессенджере магазин, где выбрала себе платье стоимостью около девяти тысяч рублей, затем написала продавцу и договорилась о доставке.

"После этого пострадавшая перечислила денежные средства по указанному номеру телефона. Продавец должен был отправить платье в тот же день, но этого не было сделано. На следующий день он перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро.