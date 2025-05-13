В Барнауле девушка наткнулась на мошенников при покупке дорогого платья
Полицейские возбудили уголовное дело
13 мая 2025, 10:50, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
23-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников при покупке одежды в интернете, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушка нашла в мессенджере магазин, где выбрала себе платье стоимостью около девяти тысяч рублей, затем написала продавцу и договорилась о доставке.
"После этого пострадавшая перечислила денежные средства по указанному номеру телефона. Продавец должен был отправить платье в тот же день, но этого не было сделано. На следующий день он перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро.
10:56:49 13-05-2025
на фото 1192 рубля.
12:38:57 13-05-2025
Musik (10:56:49 13-05-2025) на фото 1192 рубля.... 1197, еще 5 р. под десятирублевкой.
12:56:02 13-05-2025
Гость (12:38:57 13-05-2025) 1197, еще 5 р. под десятирублевкой.... ох нифига ж себе - шмотки принцесса Диана обзовидовалась бы.
12:39:39 13-05-2025
платье стоимостью около девяти тысяч рублей
- Это дорого?
15:06:12 13-05-2025
Гость (12:39:39 13-05-2025) платье стоимостью около девяти тысяч рублей- Это дорого?...
Для клиентов Монетки и Чижика - да.
18:33:04 13-05-2025
Гость (12:39:39 13-05-2025) платье стоимостью около девяти тысяч рублей- Это дорого?... Для кусочка тряпочки - да
19:27:13 13-05-2025
Гость (18:33:04 13-05-2025) Для кусочка тряпочки - да...
Для завсегдатаев Простора, Фэмели и всяких Семейных бигсов - да!
18:45:19 13-05-2025
Гость (12:39:39 13-05-2025) платье стоимостью около девяти тысяч рублей- Это дорого?... А вы себе выбираете очередную тряпочку в третий шкаф, потому что носить нечего, но и вешать некуда или оплачиваете?