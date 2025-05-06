В Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро

По указанию аферистов иностранную валюту он обменял на рубли, которые перечислил на указанный счет

06 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Giorgio Trovato / unsplash.com

Барнаульский студент открыл мошенникам доступ к своему аккаунту на "Госуслугах" и лишился более 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

19-летнему второкурснику местного колледжа позвонил незнакомец, представился сотрудником учебной организации и попросил подтвердить персональные данные через "Госуслуги", назвав для этого код из СМС.

Затем юношу запугали тем, что его личный кабинет взломан, а сведения о родителях похищены, что может быть использовано в преступной деятельности.

"Злоумышленники заставили молодого человека провести дома "обыск", включив режим видеосвязи, таким образом они планировали узнать, хранятся ли в квартире деньги и ценные вещи. Находясь под влиянием аферистов, молодой человек вместе с остальными накоплениями взял из дома 400 долларов и 290 евро, произвел обмен валюты и перечислил всю сумму на указанный мошенниками счет. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

После этого парень понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.