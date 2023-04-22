Молодёжная команда барнаульского "Динамо" открыла новый сезон поражением

Спортсмены открыли счёт на 27-й минуте игры, но первенство в итоге удержать не смогли

22 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Молодёжная команда барнаульского "Динамо" открыла новый сезон домашним поражением. Стартовый матч чемпионата Сибири по футболу среди любительских команд третьего дивизиона против "Читы" состоялся 20 апреля на стадионе "Полимер" и завершился с результатом 3:1 в пользу забайкальцев.

Причём динамовцы открыли счёт на 27-й минуте игры. Однако ещё до перерыва читинцы не только восстановили равновесие, но и забили второй гол в ворота барнаульцев. А в начале второго тайма гости установили окончательный результат.

В этом году участниками чемпионата Сибири среди любителей стали 13 команд. Они сыграют в два круга.

В следующем туре, 5 мая, "молодёжка" динамовцев вновь в Барнауле встретится с красноярским "Рассветом".