В Барнауле покажут рок-оперу "Юнона и Авось" с известными артистами
Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский
13 января 2025, 12:14, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 марта 2025 года представят одну из самых известных рок-опер на российской сцене "Юнона и Авось".
"Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы "Юнона и Авось" в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, лауреата премии президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова", – рассказали организаторы.
В спектакле заняты блестящие московские артисты: участники проекта "Голос", актеры театра и кино. "Юнона и Авось" – одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер и в России, и за рубежом.
Рок-оперу в постановке Театра Алексея Рыбникова увидели зрители США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. В год театр дает более 50 спектаклей по всей России – от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Владикавказа.
12:26:32 13-01-2025
В спектакле заняты блестящие московские артисты: участники проекта "Голос", актеры театра и кино.
А чего без фамилий? Может и не такие уж блестящие?
19:00:20 13-01-2025
Гость (12:26:32 13-01-2025) В спектакле заняты блестящие московские артисты: участники п... Видимо этих "блестящих" артистов знают только зрители шоу "Голос!".
12:31:55 13-01-2025
Надеюсь, это будет не так, как тут у вас принято слушать "оперы", под "минусовку", а с полноценными музыкантами и хором? А то скоро докатитесь до leap-sinc... Джизаса Христа так именно и "исполняли", а крестьяне радовались...
12:37:02 13-01-2025
И кто сии знаменитости?
13:39:17 13-01-2025
странно, как минимум, что актерский состав замалчивается.
14:31:02 13-01-2025
Элен без ребят (13:39:17 13-01-2025) странно, как минимум, что актерский состав замалчивается.
14:08:47 13-01-2025
при такой откровенно ДУРАЦКОЙ афише неумело наляпанной непрофессиональным рисовальщиком, что-то сомневаюсь в качестве продукта в принципе
14:38:33 13-01-2025
Данная постановка отличается от ленкомовской
02:01:34 14-01-2025
Это дуриловка. Даже после не представили актёров. Были на данном представлении в Саратове. Совсем не то ,что ждала)