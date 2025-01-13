В Барнауле покажут рок-оперу "Юнона и Авось" с известными артистами

Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский

13 января 2025, 12:14, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 марта 2025 года представят одну из самых известных рок-опер на российской сцене "Юнона и Авось".

"Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы "Юнона и Авось" в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, лауреата премии президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова", – рассказали организаторы.

В спектакле заняты блестящие московские артисты: участники проекта "Голос", актеры театра и кино. "Юнона и Авось" – одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер и в России, и за рубежом.

Рок-оперу в постановке Театра Алексея Рыбникова увидели зрители США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. В год театр дает более 50 спектаклей по всей России – от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Владикавказа.