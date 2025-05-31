Молодой барнаулец украл у отца телефон и шуруповерт, чтобы купить себе выпивку
В отношении парня возбудили уголовное дело
31 мая 2025, 13:46, ИА Амител
В Барнауле 24-летнего парня подозревают в краже сотового телефона и шуруповерта у своего отца, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть обратился 53-летний мужчина с заявлением о том, что из его квартиры пропали вещи. Ущерб он оценил в 12 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен его сын.
"По предварительной информации, в день происшествия парень распивал спиртные напитки. В какой-то момент у него закончились деньги на алкоголь. Тогда подозреваемый решился на кражу имущества своего отца. Пока все спали, молодой человек забрал из квартиры сотовый телефон и шуруповерт, которые впоследствии сдал в ломбард. Полученные деньги парень потратил на выпивку", – рассказали в ведомстве.
В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Молодой человек пообещал компенсировать ущерб.
15:07:45 31-05-2025
Алкашня на алкашне(((
16:33:52 31-05-2025
Гость (15:07:45 31-05-2025) Алкашня на алкашне((( ... Почему зразу алкаш? Нельзя так сразу осуждать людей. Может наркотики. А сын просто врет. После воровства.
16:30:36 31-05-2025
Рыло сыночку начистить не судьба?
19:56:05 01-06-2025
молодой??? там мужик 24 года , у моего деда уже была звезда героя и 3 дочери