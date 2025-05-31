Молодой барнаулец украл у отца телефон и шуруповерт, чтобы купить себе выпивку

В отношении парня возбудили уголовное дело

31 мая 2025, 13:46, ИА Амител

Фото: Zack Xavier / unsplash.com

В Барнауле 24-летнего парня подозревают в краже сотового телефона и шуруповерта у своего отца, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть обратился 53-летний мужчина с заявлением о том, что из его квартиры пропали вещи. Ущерб он оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен его сын.

"По предварительной информации, в день происшествия парень распивал спиртные напитки. В какой-то момент у него закончились деньги на алкоголь. Тогда подозреваемый решился на кражу имущества своего отца. Пока все спали, молодой человек забрал из квартиры сотовый телефон и шуруповерт, которые впоследствии сдал в ломбард. Полученные деньги парень потратил на выпивку", – рассказали в ведомстве.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Молодой человек пообещал компенсировать ущерб.