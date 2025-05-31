НОВОСТИПроисшествия

Молодой барнаулец украл у отца телефон и шуруповерт, чтобы купить себе выпивку

В отношении парня возбудили уголовное дело

31 мая 2025, 13:46, ИА Амител

Фото: Zack Xavier / unsplash.com
Фото: Zack Xavier / unsplash.com

В Барнауле 24-летнего парня подозревают в краже сотового телефона и шуруповерта у своего отца, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть обратился 53-летний мужчина с заявлением о том, что из его квартиры пропали вещи. Ущерб он оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен его сын.

"По предварительной информации, в день происшествия парень распивал спиртные напитки. В какой-то момент у него закончились деньги на алкоголь. Тогда подозреваемый решился на кражу имущества своего отца. Пока все спали, молодой человек забрал из квартиры сотовый телефон и шуруповерт, которые впоследствии сдал в ломбард. Полученные деньги парень потратил на выпивку", – рассказали в ведомстве.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Молодой человек пообещал компенсировать ущерб.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:07:45 31-05-2025

Алкашня на алкашне(((

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:52 31-05-2025

Гость (15:07:45 31-05-2025) Алкашня на алкашне((( ... Почему зразу алкаш? Нельзя так сразу осуждать людей. Может наркотики. А сын просто врет. После воровства.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:36 31-05-2025

Рыло сыночку начистить не судьба?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:05 01-06-2025

молодой??? там мужик 24 года , у моего деда уже была звезда героя и 3 дочери

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров