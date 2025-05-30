Бийчанин украл сумку с деньгами, пока хозяин ремонтировал телефон, и решил купить телефон

Причем смартфон он пошел покупать в тот же магазин, где находился владелец денег

30 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 51-летний житель Бийска забрал забытую на лавочке сумку и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональное МВД.

Житель Целинного района приехал в Бийск по делам и решил заодно отремонтировать мобильный телефон.

"Пока мастер обслуживал гаджет, владелец техники сидел на лавочке около торгового центра. Когда подошло время забирать смартфон, мужчина направился в отдел, а сумку с деньгами и документами оставил на скамейке", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Как оказалось, похититель сумки прямо сейчас находится в магазине, где на украденные деньги решил приобрести себе мобильный телефон.

Ранее в Бийске уверенный мужчина украл две бутылки алкоголя под крики возмущенного продавца.