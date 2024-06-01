Молодой барнаулец украл велосипед из подъезда и попался полиции
В отношении парня возбудили уголовное дело
01 июня 2024, 12:41, ИА Амител
Велосипед / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали 20-летнего парня, укравшего велосипед из подъезда, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть обратился 32-летний горожанин и заявил о хищении двухколесного транспорта: велосипед находился непристегнутым на замок на 10-м этаже. Сумму ущерба он оценил в 15 тысяч рублей.
Подозреваемого в краже задержали во время оперативно-разыскных мероприятий. Молодой человек сознался в содеянном и вернул украденное.
Возбуждено уголовное дело о краже со значительным ущербом гражданину. Парня отпустили домой под подписку о невыезде.
20:09:35 01-06-2024
Велосипеды, что на фото, в подъездах точно не стоят. Им цена на порядок выше.