В Рубцовске мужчина украл из подъезда коляску и автокресло и попался полиции

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

06 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Детская коляска / Фото: pxhere.com

В Рубцовске сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в крае детской коляски и автомобильного кресла из подъезда.

Как сообщили в МВД Алтайского края, с заявлением на хищение вещей к правоохранителям обратилась местная жительница 2003 года рождения.

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого, изъяли похищенное имущества по месту его проживания и вернули девушке.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.