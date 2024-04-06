В Рубцовске мужчина украл из подъезда коляску и автокресло и попался полиции
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
06 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Детская коляска / Фото: pxhere.com
В Рубцовске сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в крае детской коляски и автомобильного кресла из подъезда.
Как сообщили в МВД Алтайского края, с заявлением на хищение вещей к правоохранителям обратилась местная жительница 2003 года рождения.
Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого, изъяли похищенное имущества по месту его проживания и вернули девушке.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
19:40:09 06-04-2024
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