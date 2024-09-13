Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в Барнауле

Два человека в результате ДТП пострадали

13 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю

В ГАИ рассказали подробности аварии на проспекте Калинина в Барнауле. Один из водителей мог быть пьян.

По данным правоохранителей, 22-летний водитель Nissan врезался в Toyota Vitz под управлением 43-летней женщины, а после столкнулся с Mitsubishi, которым управлял 51-летний мужчина.

"В результате ДТП телесные травмы получили водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Nissan Sunny, 19-летний парень, которые были госпитализированы в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.

На водителя Nissan составили административный протокол за нетрезвую езду, машину забрали на штрафстоянку.