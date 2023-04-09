Молодой человек в серой куртке пропал в Алтайском крае
Его местоположение неизвестно с 7 апреля
09 апреля 2023, 20:28, ИА Амител
Фото: Лиза Алерт
В Алтайском крае пропал 20-летний Ярослав Пронин. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
Молодой человек ушёл из дома в селе Налобиха Алтайского края 7 апреля. С этого момента его местоположение неизвестно.
Приметы: рост – 168 см, телосложение плотное, глаза – карие, волосы – тёмно-русые.
Был одет: серая куртка, синяя толстовка, чёрные штаны, чёрные ботинки.
С собой: чёрная сумка.
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