Молодой человек в серой куртке пропал в Алтайском крае

Его местоположение неизвестно с 7 апреля

09 апреля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: Лиза Алерт

В Алтайском крае пропал 20-летний Ярослав Пронин. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".

Молодой человек ушёл из дома в селе Налобиха Алтайского края 7 апреля. С этого момента его местоположение неизвестно.

Приметы: рост – 168 см, телосложение плотное, глаза – карие, волосы – тёмно-русые.

Был одет: серая куртка, синяя толстовка, чёрные штаны, чёрные ботинки.

С собой: чёрная сумка.