В Алтайском крае почти два месяца ищут пропавшего 20-летнего парня

Местоположение молодого человека неизвестно с 11 февраля

09 апреля 2023, 18:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20-летний Александр Ходаков почти два месяца назад пропал в Алтайском крае. Парня ищут представители отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые.

Во что был одет молодой человек – неизвестно.

Александр пропал 11 февраля, вышел из дома и не вернулся. Местоположение молодого человека неизвестно до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика.