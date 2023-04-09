В Алтайском крае почти два месяца ищут пропавшего 20-летнего парня
Местоположение молодого человека неизвестно с 11 февраля
09 апреля 2023, 18:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
20-летний Александр Ходаков почти два месяца назад пропал в Алтайском крае. Парня ищут представители отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые.
Во что был одет молодой человек – неизвестно.
Александр пропал 11 февраля, вышел из дома и не вернулся. Местоположение молодого человека неизвестно до сих пор.
Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика.
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