Молодой парень на Алтае скончался во время рядовой операции
Родственники рассчитывают на то, что виновных удастся привлечь к ответственности
05 апреля 2023, 08:14, ИА Амител
21-летний парень в Республике Алтай умер во время рядовой операции, которую ему делал врач, уволившийся неделю назад. Об этом сообщает Mash Siberia.
На Андрея Канунникова напали во время сборки орехов, ударили по голове и ограбили. Без сознания его нашли в палатке, передали медикам, а в Республиканской больнице провели операцию, во время которой вставили трубку в горло. После выписки у молодого человека начался стеноз трахеи, врачи снова спасли его и решили отправить в Новосибирск к профильным специалистам.
Перед транспортировкой нужно было провести трахеостомию. Зачем-то операцию провели в срочном режиме, делал её не хирург, а лор-врач, уволившийся из больницы неделю назад. Во время манипуляций Андрей умер. Администрация больницы попыталась надавить на старшую медсестру, чтобы подделать документы и вернуть лора на работу задним числом, но женщина отказалась. Тогда нашли другого, более сговорчивого человека.
Глава отделения обратился в трудовую инспекцию, нарушения нашли и делом занялись в МВД. Родственники надеются на то, что виновных привлекут к ответственности.
08:32:38 05-04-2023
Вот ситуация когда не позавидуешь врачам.И вроде как обычно человека спасали...
09:09:42 05-04-2023
вдавленный перелом свода черепа это рядовая операция?
09:26:40 05-04-2023
Гость, читать умеете? трахеостомию делали
09:48:58 05-04-2023
Гость, на фоне другой, очень тяжелой травмы... Читать умеете? Это не рядовая процедура.
10:07:45 05-04-2023
Однажды в России
10:27:11 05-04-2023
Гостю. За шишки всегда борьба была. Местные считают их своими. Нужно договариваться или вместе с ними собирать.
10:31:13 05-04-2023
Так вероятнее всего от черепно-мозговой травмы и умер. Трахеостомия просто совпала по времени
10:33:28 05-04-2023
ниче не понятно. врач , будучи уволенным операцию делал?
14:57:49 05-04-2023
Парня жалко. Из-за шишек каких-то, из-за того, что местные дикари их своими считают...