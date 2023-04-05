Молодой парень на Алтае скончался во время рядовой операции

Родственники рассчитывают на то, что виновных удастся привлечь к ответственности

05 апреля 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

21-летний парень в Республике Алтай умер во время рядовой операции, которую ему делал врач, уволившийся неделю назад. Об этом сообщает Mash Siberia.

На Андрея Канунникова напали во время сборки орехов, ударили по голове и ограбили. Без сознания его нашли в палатке, передали медикам, а в Республиканской больнице провели операцию, во время которой вставили трубку в горло. После выписки у молодого человека начался стеноз трахеи, врачи снова спасли его и решили отправить в Новосибирск к профильным специалистам.

Перед транспортировкой нужно было провести трахеостомию. Зачем-то операцию провели в срочном режиме, делал её не хирург, а лор-врач, уволившийся из больницы неделю назад. Во время манипуляций Андрей умер. Администрация больницы попыталась надавить на старшую медсестру, чтобы подделать документы и вернуть лора на работу задним числом, но женщина отказалась. Тогда нашли другого, более сговорчивого человека.

Глава отделения обратился в трудовую инспекцию, нарушения нашли и делом занялись в МВД. Родственники надеются на то, что виновных привлекут к ответственности.