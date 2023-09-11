Молодой сибиряк загадочно умер на улице

Судмедэксперты выясняют причину смерти

11 сентября 2023, 18:14, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

В Новосибирске полиция разбирается в причинах смерти 20-летнего парня, который умер на улице при загадочных обстоятельствах, пишет "КП-Новосибирск".

Тело парня нашли вечером 9 сентября. Прохожий заметил его в траве, проверил пульс и позвонил в полицию.

"Изначального умершего приняли за школьника", – отмечает издание.

Позже выяснилось, что скончавшемуся 20 лет, он сотрудник одного из новосибирских заводов, куда он устроился после армии.

Знакомые парня утверждали, что он погиб в драке из-за девушки. Подруга погибшего рассказала другую историю: парень шел домой, кто-то ударил его по голове.

В региональном МВД уточнили, что тело парня обнаружено без видимых признаков насильственной смерти. На данный момент правоохранители проводят проверку, а судмедэксперты выясняют причину смерти.