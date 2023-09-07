Ослепшему в больнице мальчику врачи рекомендовали поставить свечу в церкви

Семья ребенка подала гражданский иск и заявление в страховую организацию о проведении экспертизы качества лечения

07 сентября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому и полностью ослеп в больнице из-за осложнений на фоне диабета, причем родители ребенка не знали, что у их сына такое заболевание, пишет "КП-Новосибирск".

"Сыну резко стало плохо, вызвали на дом участкового педиатра. Врач сказала, что сын что-то съел, отравился. Волноваться, мол, не о чем. Назначила лечение", – рассказал отец мальчика.

Ребенку купили все рекомендованные лекарства, однако через сутки ему стало хуже. Врачи скорой помощи сделали анализ крови и выяснили, что количество сахара было превышено в пять раз. Мальчика сразу отправили в реанимацию, где он позже впал в кому.

В больнице ребенку сделали компьютерную томографию и обнаружили рак мозга, указав, что этот диагноз – предварительный.

Родители показали снимки другим специалистам, они сделали другой вывод: это не рак, а отек и ишемические поражения мозга на фоне несвоевременного лечения диабета.

В больнице врачи на вопрос, можно ли как-то помочь ребенку, отвечали: "Все, что вы можете сделать, – поставить свечку в церкви".

"Затем нам сказали, что сына надо перевести в другую больницу: не было какого-то нужного аппарата. Медики в другой больнице были в шоке, как ребенка, который был в сознании, за сутки довели до такого состояния", – отметил отец.

Через 20 дней комы мальчик пришел в себя. Сначала он не мог говорить, потом заново учился делать практически все: говорить, ходить, держать ложку. Но зрение у него так и не восстановилось – ребенок полностью ослеп.

Также мальчик лишился двух зубов. Предположительно, их могли повредить во время интубации легких. Родителям предстоит выяснить, что именно произошло.

Семья ребенка подала гражданский иск и заявление в страховую организацию о проведении экспертизы качества оказанного лечения.