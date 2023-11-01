Молодой ученый АлтГТУ стал стипендиатом программы "Лифт в будущее"

Он стал единственным победителем от Алтайского края

01 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Никита Раззамазов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Аспирант АлтГТУ им. И.И. Ползунова Никита Раззамазов стал единственным представителем Алтайского края, который победил в программе "Лифт в будущее". Участники представляли свои проекты и решали кейсы, направленные на развитие реального сектора экономики.

Что такое "Лифт в будущее"?

Это программа наставничества, стажировок и практик в ведущих компаниях России. Она была объявлена в марте 2023 года и стать ее участниками могли школьники и студенты вузов страны. Заявки отправили более 16 тысяч человек, из которых отобрали всего 319 кандидатов.

Алтайский край представляли два обучающихся вузов и один школьник. Единственным победителем от Алтайского края стал аспирант АлтГТУ, инженер-конструктор студенческого конструкторского бюро Никита Раззамазов.

Какой проект представил Никита?

Он победил в номинации "Агропромышленные технологии" с проектом "Машина с автоматической системой управления рабочими органами для междурядной и приствольной обработки почвы".

"Ребята представили действительно интересные проекты. Конкуренция была достойная, а организация замечательная. У некоторых конкурсантов уже есть свои предприятия, они все прошли через программу "Умник", – рассказал Никита. Также он отметил высокую заинтересованность организаторов и партнеров программы в деятельности студенческого конструкторского бюро АлтГТУ.

В течение пяти месяцев аспирант будет получать стипендию 20 тысяч рублей от благотворительного фонда "Система".