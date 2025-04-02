Молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка в Барнауле

Авария случилась в 14:50 в проезде Северном Власихинском, во дворе дома № 122/1

02 апреля 2025, 16:54, ИА Амител

Место происшествия/ Фото: "Инцидент Барнаул"

Восьмилетний ребенок пострадал в результате наезда Mercedes под управлением 22-летнего водителя без прав в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария случилась в 14:50 в проезде Северном Власихинском, во дворе дома № 122/1. В результате ДТП ребенка доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи. Тяжесть состояния не уточняется.

В отношении водителя составили сразу три протокола об административных правонарушениях – управление машиной без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), управление не зарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ) и нарушение правил тонировки автомобильных окон (ч. 3.1 КоАП РФ).