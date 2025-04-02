Молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка в Барнауле
Авария случилась в 14:50 в проезде Северном Власихинском, во дворе дома № 122/1
02 апреля 2025, 16:54, ИА Амител
Восьмилетний ребенок пострадал в результате наезда Mercedes под управлением 22-летнего водителя без прав в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Авария случилась в 14:50 в проезде Северном Власихинском, во дворе дома № 122/1. В результате ДТП ребенка доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи. Тяжесть состояния не уточняется.
В отношении водителя составили сразу три протокола об административных правонарушениях – управление машиной без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), управление не зарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ) и нарушение правил тонировки автомобильных окон (ч. 3.1 КоАП РФ).
16:56:57 02-04-2025
ну ясно. вообщем чОрт с тиктоком головного мозга.
а мальчишке выздоровления.
17:21:20 02-04-2025
А вот здесь нужны самые жестокие меры. Именно жестокие. Ибо во дворе дома передвигаться можно только со скоростью пешехода, никак иначе. Короче говоря: орудие преступления конфисковать (закон позволяет), преступника внести в "чёрный" список, навсегда лишающий возможности получить право управления авто, и 100% оплаты за лечение мальчика плюс десятикратно за моральный вред. Можно будет надеяться, что какого-нибудь очередного великовозрастного балбеса это остановит.
17:58:44 02-04-2025
Гость (17:21:20 02-04-2025) А вот здесь нужны самые жестокие меры. Именно жестокие. Ибо ... машину покататься взял, без права управления он и так ездит, может и под запрещенкой, официалки нет, из собственности только кеды - тут без пяти лет трудовых работ и разговаривать не о чем. Ну или в штурмовиках годик - понять ценность своей и чужой жизни
08:34:17 03-04-2025
Гость (17:21:20 02-04-2025) А вот здесь нужны самые жестокие меры. Именно жестокие. Ибо ... так у него прав нет, он этого на знает.
20:47:04 02-04-2025
Откуда такие мрази только появляются ! Ладно себя бы об столб размотал, других ведь калечат!
21:15:48 02-04-2025
Гость (20:47:04 02-04-2025) Откуда такие мрази только появляются ! Ладно себя бы об стол... от безнаказанности они берутся. посадили бы лет на пять с конфискацией авто и из стало бы меньше.
09:26:57 03-04-2025
На видео пацан сам тупо ломанулся под колеса, вывалившись из-за припаркованной машины. Причем рядом шла его мамашка, которая даже пальцем не шевельнула для предотвращения. Водила конечно виноват, вопросов нет, но в случившемся также виноват сам пацан и особенно его яжмамка. Ходят как бессмертные. Ваше мясо же пострадает, машина то железная, ее отремонтируют, водиле условку или поселение дадут, а вы то можете в худшем случае и на тот свет двинуться. смотрите всегда, оценивайте ситуацию, а не тупо притесь.