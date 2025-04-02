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Жительница Алтая на иномарке влетела во двор частного дома после столкновения с "девяткой"

Автомобилистка получила ушибы

02 апреля 2025, 13:41, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Легковой автомобиль влетел во двор частного дома в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 1 апреля около 16:10 в районе дома № 64/1 по улице Ленина.

19-летний житель села Онгудай за рулем ВАЗ-21093 при обгоне выехал на встречку и столкнулся с попутной и поворачивающей налево Toyota Corona, за рулем которой находилась 31-летняя женщина.

"Иномарка от полученного удара въехала в деревянный забор частного домовладения", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД Республики Алтай

Автомобилистку с ушибами доставили в больницу, не госпитализирована.

В отношении виновного в аварии составили протокол по статье о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД (ч. 4 ст. 12.15 КоАП).

ДТП Республика Алтай

Комментарии 4

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Musik

14:00:23 02-04-2025

судя по повреждения - корона нарвалась на БМП, который замаскировался под 9.

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.....

14:15:51 02-04-2025

оленеводы

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Гость

07:37:02 03-04-2025

а зеркала ей,чтобы сосалки красить?

  -4 Нравится
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Гость

08:16:56 03-04-2025

Гость (07:37:02 03-04-2025) а зеркала ей,чтобы сосалки красить?... А башка тебе, чтобы продукты туда запихивать?

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