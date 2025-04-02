Жительница Алтая на иномарке влетела во двор частного дома после столкновения с "девяткой"
Автомобилистка получила ушибы
02 апреля 2025, 13:41, ИА Амител
Легковой автомобиль влетел во двор частного дома в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 1 апреля около 16:10 в районе дома № 64/1 по улице Ленина.
19-летний житель села Онгудай за рулем ВАЗ-21093 при обгоне выехал на встречку и столкнулся с попутной и поворачивающей налево Toyota Corona, за рулем которой находилась 31-летняя женщина.
"Иномарка от полученного удара въехала в деревянный забор частного домовладения", – рассказали в ведомстве.
Автомобилистку с ушибами доставили в больницу, не госпитализирована.
В отношении виновного в аварии составили протокол по статье о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД (ч. 4 ст. 12.15 КоАП).
14:00:23 02-04-2025
судя по повреждения - корона нарвалась на БМП, который замаскировался под 9.
14:15:51 02-04-2025
оленеводы
07:37:02 03-04-2025
а зеркала ей,чтобы сосалки красить?
08:16:56 03-04-2025
Гость (07:37:02 03-04-2025) а зеркала ей,чтобы сосалки красить?... А башка тебе, чтобы продукты туда запихивать?