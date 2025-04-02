Жительница Алтая на иномарке влетела во двор частного дома после столкновения с "девяткой"

Автомобилистка получила ушибы

02 апреля 2025, 13:41, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Легковой автомобиль влетел во двор частного дома в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 1 апреля около 16:10 в районе дома № 64/1 по улице Ленина.

19-летний житель села Онгудай за рулем ВАЗ-21093 при обгоне выехал на встречку и столкнулся с попутной и поворачивающей налево Toyota Corona, за рулем которой находилась 31-летняя женщина.

"Иномарка от полученного удара въехала в деревянный забор частного домовладения", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД Республики Алтай

Автомобилистку с ушибами доставили в больницу, не госпитализирована.

В отношении виновного в аварии составили протокол по статье о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД (ч. 4 ст. 12.15 КоАП).