Молодой водитель на Toyota Chaser врезался в столб и улетел в кювет на Алтае
Автомобилиста госпитализировали
20 марта 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Водитель иномарки пострадал в результате ДТП в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 17 марта около 07:05. 23-летний местный житель ехал со стороны села Соузга в направлении Манжерока на Toyota Chaser. По пути молодой человек не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в столб электроосвещения с последующим опрокидыванием в кювет.
Водителя госпитализировали. Полицейские тем временем проводят проверку.
Комментарии 3