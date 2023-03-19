В Барнауле сбили засмотревшегося в телефон пешехода

Пострадавший после удара сделал сальто и приземлился на асфальт

19 марта 2023, 21:29, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле пешехода сбили на улице Кутузова. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, горожанин переходил дорогу по пешеходному переходу, но засмотрелся в телефон и не заметил приближающуюся "Ладу".

Водитель не успел остановиться и сбил человека. От удара пострадавший сделал сальто и приземлился на асфальт.

Отмечается, что пешеход жив, но получил травмы.