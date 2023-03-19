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В Барнауле сбили засмотревшегося в телефон пешехода

Пострадавший после удара сделал сальто и приземлился на асфальт

19 марта 2023, 21:29, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле пешехода сбили на улице Кутузова. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, горожанин переходил дорогу по пешеходному переходу, но засмотрелся в телефон и не заметил приближающуюся "Ладу".

Водитель не успел остановиться и сбил человека. От удара пострадавший сделал сальто и приземлился на асфальт.

Отмечается, что пешеход жив, но получил травмы.

Комментарии 19

  • Один наушник мой сломался * А с ним свод черепа, нога * Зато теперь я знаю точно * Какие в Ладе тормоза
    20 марта, Гость   Ответить
  • Засмотревшийся в телефон водитель? Так то к пешеходнику подъезжал, метров за 100 надо переставать клювом шелкать. Там и ребенок может быть
    20 марта, Гость   Ответить
  • А кто сказал, что он не заметил. Не заметил и не успел среагировать, разные вещи. Бабушка с плохой реакцией тоже сделала бы сальто. А реакцию водителя надо бы проверить
    20 марта, Гость   Ответить
  • Засмотревшийся в телефон водитель? -----------Рюзскей ызыг нье ратной? "переходил дорогу по пешеходному переходу, но засмотрелся в телефон" при чем тут телефон и водитель?
    20 марта, Гость   Ответить
  • при чем тут телефон и водитель? --- Рюзскей ызыг нье ратной? Знак вопроса в конце понимай? Сбил пешехода водитель на пешеходнике, я спросил, куда он засмотрелся? В телефон? Понимай? Учи рюзскей, знаки вопроса, потом писать
    20 марта, Гость   Ответить
  • я спросил, куда он засмотрелся?-------- А ты уверен, что тело с телефоном не вывалилось на дорогу? Плюсом скользко, плохая видимость, мог отвлечься на барана который собирался перебежать перед ПП, факторов вагон и тележка. Но акробат теперь не будет в телефоне залипать даже на тротуарах.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Но акробат теперь не будет в телефоне залипать даже на тротуарах. --- Готов поспорить, что это не надолго...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Готов поспорить, что это не надолго...--- ну да, до первого Камаза
    20 марта, Гость   Ответить
  • а водятел на кого засмотрелся?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на девченок в коротких юбках
    20 марта, Гость   Ответить
  • горожанин переходил дорогу по пешеходному переходу, но засмотрелся в телефон и не заметил приближающуюся "Ладу".////////////// Ай-я-яй! Пешеход не уступил дорогу Ладе! То есть на переходе приоритет имеет водитель Лады? Он не увидел пешехода, тем более что тот в яркой одежде и довольно больших размеров. И никак не свалить на то, что пешеход "выскочил", ведь он уже двигался по зебре, почти перешел дорогу.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Да оба красавчики. Но пешеход с сальтухой это уже пешеход с опытом.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Вообще, любого водителя раздражают пешеходы, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон. Это говорит об отсутствии воспитания и элементарного уважения к окружающим. Тебя пропускают, будь добр оторваться от телефона и сосредоточиться на переходе дороги. Так что с точки зрения ПДД водитель в этой ситуации виноват полностью, но думаю, что большинство водителей сочувствуют именно ему, а не хаму- пешеходу...
    20 марта, Гость   Ответить
  • любого водителя раздражают пешеходы, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон --- поэтому сбил? Потому что бесил?
    20 марта, Гость   Ответить
  • А ты уверен, что тело с телефоном не вывалилось на дорогу? ---- Рюзскей ызыг нье ратной? Слова "по пешеходному переходу" понимай? Свой влажный фантазий не добавляй. Ты еще можешь придумать, что он навстречу Ладе побежал
    20 марта, Гость   Ответить
  • большинство водителей сочувствуют именно ему --- у кого маму не сбили на пешеходнике, потому что у нее реакция, как хуже, чем у тела с телефоном. Как собьют приоритеты сочуствия резко поменяются. Он сбил, не потому, чувак был с телефоном, а потому что сам тормознул, он так сбил бы и бабку с плохо реакцией
    20 марта, Гость   Ответить
  • Вот если бы сбил бабку. то все и сочувствовали бы бабке. А сбил дятла - все довольны...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Судя по видео, водитель не особо и тормозил .
    20 марта, Гость   Ответить
  • Туда дорога додику.
    20 марта, Гость   Ответить
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