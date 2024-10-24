Молодой журавль почти месяц бродит между селами на Алтае
По словам орнитолога, он мог отбиться от стаи
24 октября 2024, 15:46, ИА Амител
В Республике Алтай между селами Малый Яломан и Иня почти месяц одиноко бродит серый журавль. Об этом рассказал орнитолог Алексей Эбель.
Специалист предположил, что птица могла отбиться от стаи. Забрать журавля из дикой природы просто так не получится, для этого нужно согласование с региональным Министерством природы.
"Фотографируете на смартфон животное, находящееся, как вы считаете, в беде. Набираете в поисковике "Минприроды такого-то региона", переходите по ссылке, находите вкладку обращений, а затем – электронных обращений. Прикрепляете фото и указываете место. А уж после этого размещаете информацию в социальной сети", – посоветовал Эбель.
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