Молодой журавль почти месяц бродит между селами на Алтае

По словам орнитолога, он мог отбиться от стаи

24 октября 2024, 15:46, ИА Амител

Журавль / Фото: vk.com/altay_birder

В Республике Алтай между селами Малый Яломан и Иня почти месяц одиноко бродит серый журавль. Об этом рассказал орнитолог Алексей Эбель.

Специалист предположил, что птица могла отбиться от стаи. Забрать журавля из дикой природы просто так не получится, для этого нужно согласование с региональным Министерством природы.