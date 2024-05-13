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Молодожены из Алтайского края попали в Книгу рекордов России

Молодые люди приняли участие в самой массовой и межнациональной свадебной церемонии в нашей стране

13 мая 2024, 11:36, ИА Амител

Молодожены / Фото: управление юстиции Алтайского края

Пара из Алтайского края зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, прошедшем 12 мая, сообщает управление юстиции региона.

"Это стала самая массовая и межнациональная свадебная церемония в нашей стране, которая попала в Книгу рекордов России. Всего узами брака себя связала 151 пара из разных регионов страны. В их числе оказались и наши молодожены: Юрий и Алеся Прутковские", – рассказали в управлении.

До начала официальной церемонии Юрий и Алеся побывали на стенде Алтайского края, где их ждала свадебная арка для фотосессии, а также народная музыка от фольклорного ансамбля "Стрела". После фотосессии пара приняла участие в праздничном шествии будущих молодоженов в традиционных народных костюмах и исполнила свой первый свадебный танец.

Все пары собрались на главной уличной площадке выставки "Россия", где их брак официально зарегистрировали. В торжественной обстановке молодоженам вручили их первый семейный документ – свидетельство о регистрации брака. Также им передали огонь Всероссийского семейного очага, который был зажжен в рамках старта Года семьи.

Кроме того, супругов ждал еще один приятный сюрприз – подарок от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Мы очень ценим и любим наш Алтайский край, который славится своими природными богатствами и культурным наследием. С большим удовольствием продолжим жить и трудиться в Алтайском крае, передавая наши семейные традиции из поколения в поколение", – поделились молодые супруги.

Алтайский край Хорошие новости рекорды

Комментарии 4

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Гость

11:53:02 13-05-2024

Поздравления молодожёнам! Счастья и благополучия!

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Гость

12:21:36 13-05-2024

Через год примерно напишите как развелись.

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Гость

13:45:35 13-05-2024

Гость (12:21:36 13-05-2024) Через год примерно напишите как развелись.... Через 2-3.

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Яна

14:59:01 14-05-2024

Это наши соседи!

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