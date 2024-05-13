Молодожены из Алтайского края попали в Книгу рекордов России
Молодые люди приняли участие в самой массовой и межнациональной свадебной церемонии в нашей стране
13 мая 2024, 11:36, ИА Амител
Пара из Алтайского края зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, прошедшем 12 мая, сообщает управление юстиции региона.
"Это стала самая массовая и межнациональная свадебная церемония в нашей стране, которая попала в Книгу рекордов России. Всего узами брака себя связала 151 пара из разных регионов страны. В их числе оказались и наши молодожены: Юрий и Алеся Прутковские", – рассказали в управлении.
До начала официальной церемонии Юрий и Алеся побывали на стенде Алтайского края, где их ждала свадебная арка для фотосессии, а также народная музыка от фольклорного ансамбля "Стрела". После фотосессии пара приняла участие в праздничном шествии будущих молодоженов в традиционных народных костюмах и исполнила свой первый свадебный танец.
Все пары собрались на главной уличной площадке выставки "Россия", где их брак официально зарегистрировали. В торжественной обстановке молодоженам вручили их первый семейный документ – свидетельство о регистрации брака. Также им передали огонь Всероссийского семейного очага, который был зажжен в рамках старта Года семьи.
Кроме того, супругов ждал еще один приятный сюрприз – подарок от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
"Мы очень ценим и любим наш Алтайский край, который славится своими природными богатствами и культурным наследием. С большим удовольствием продолжим жить и трудиться в Алтайском крае, передавая наши семейные традиции из поколения в поколение", – поделились молодые супруги.
11:53:02 13-05-2024
Поздравления молодожёнам! Счастья и благополучия!
12:21:36 13-05-2024
Через год примерно напишите как развелись.
13:45:35 13-05-2024
Гость (12:21:36 13-05-2024) Через год примерно напишите как развелись.... Через 2-3.
14:59:01 14-05-2024
Это наши соседи!