Новая площадка для торжественной регистрации брака появилась в Алтайском крае
В Год семьи жителей региона ждет интересное событие
19 марта 2024, 16:12, ИА Амител
Впервые в истории Алтайского края молодожены смогут торжественно зарегистрировать свой брак за пределами официальных помещений органов ЗАГС, сообщает управление юстиции.
Первой такой площадкой для создания семьи стал Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая – один из крупнейших музеев Алтайского края.
Напомним, здание музея – памятник архитектуры, истории и культуры конца XIX века.
"Необычный интерьер и атмосфера эпохи прошлого позволит молодоженам сделать знаменательное событие в их жизни неповторимым и запоминающимся. Все будет по-настоящему: в торжественной обстановке жених и невеста поставят свои подписи в книге записей актов гражданского состояния и получат свидетельство о регистрации брака", – рассказали в ведомстве.
Подробную информацию о реализации такой возможности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.
16:28:19 19-03-2024
Бракоделы
16:36:25 19-03-2024
Впервые в истории Алтайского края молодожены смогут торжественно зарегистрировать свой брак за пределами официальных помещений органов ЗАГС -------- Да? А выездных регистраций, в том же Парк-отеле "Чайка", не было???
11:14:21 20-03-2024
Гость (16:36:25 19-03-2024) Впервые в истории Алтайского края молодожены смогут торжеств... выездная регистрация это шоу, перед этим молодые проходят регистрацию в ЗАГСе, т.к. книгу регистраций нельзя выносить из учреждения. Теперь это будет возможно сделать в красивой обстановке музея уже по настоящему.