Молодожены из Барнаула собрали деньги для бездомных животных на свадьбе

Они купили лекарства, корм и другие необходимые вещи

03 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Евгений и Ксения / Фото: vk.com/priutlaska

Молодожены из Барнаула на свадьбе собрали деньги для приюта "Ласка". Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Евгений и Ксения сделали QR-код, по которому гости переводили средства на их счет. На собранные деньги пара купила лекарства, корм и другие полезные вещи для приюта.

"Этот жест доброты не только проявление их любви друг к другу, но и к тем, кто не может постоять за себя, к тем, кто нуждается в заботе и любви", – отметили в приюте.

В "Ласке" также рассказали, что четыре года назад Ксения подарила дом для подопечной приюта Регаты. Собака стала членом ее семьи.