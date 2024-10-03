Молодожены из Барнаула собрали деньги для бездомных животных на свадьбе
Они купили лекарства, корм и другие необходимые вещи
03 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Евгений и Ксения / Фото: vk.com/priutlaska
Молодожены из Барнаула на свадьбе собрали деньги для приюта "Ласка". Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Евгений и Ксения сделали QR-код, по которому гости переводили средства на их счет. На собранные деньги пара купила лекарства, корм и другие полезные вещи для приюта.
"Этот жест доброты не только проявление их любви друг к другу, но и к тем, кто не может постоять за себя, к тем, кто нуждается в заботе и любви", – отметили в приюте.
В "Ласке" также рассказали, что четыре года назад Ксения подарила дом для подопечной приюта Регаты. Собака стала членом ее семьи.
14:03:20 03-10-2024
Благое дело! Молодцы!
14:09:34 03-10-2024
Эти персонажи завалили уже все сайты своей собачьей свадьбой
14:36:48 03-10-2024
будьте счастливы, добрые сердечки!
14:45:11 03-10-2024
Хороший пример. Молодцы!
15:08:41 03-10-2024
Лучше бы больным деткам!
16:34:45 03-10-2024
Владимир (15:08:41 03-10-2024) Лучше бы больным деткам!...
Уж лучше собакам! Правда. Мамашки сами постарались, чтобы детки больными были. И папашки тоже.
10:53:16 04-10-2024
Гость (16:34:45 03-10-2024) Уж лучше собакам! Правда. Мамашки сами постарались, чтоб... только речь о детях,а не их мамашках.
но Адольф бы вами гордился
11:01:39 04-10-2024
Гость (16:34:45 03-10-2024) Уж лучше собакам! Правда. Мамашки сами постарались, чтоб... речь о детях,а не их родителях
Гитлер тоже собачек обожал,больше, чем каких-то там детей
17:22:17 03-10-2024
А почему не Бусинке? Ласка постоянно гранты выигрывает, а как ни обратись- ничем помочь не могут🤷
17:46:10 03-10-2024
Гость (17:22:17 03-10-2024) А почему не Бусинке? Ласка постоянно гранты выигрывает, а ка... ну что за люди... не помогают- плохо, помогли- опять всё не так!
19:45:14 03-10-2024
Мужик-то как на эту шизу согласился? Каблуком вырос?
20:37:34 03-10-2024
Проходишь мимо роддома, беременные стоят курят, а потом - спасите помогите. Почитаешь здесь комменты живодеров, которые тоже были когда то милыми детьми, и помогать детям уже не хочется
22:44:00 03-10-2024
Депутатишки, проголосовавшие за "убиственный "закон о собаках, хоть бы раз часть своей зарплаты перечислили. "Вершители судеб".
А ребята молодожены- молодцы, добрые сердца на вес золота, особенно в наше время.