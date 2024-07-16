Молодые архитекторы разработают пять концепций благоустройства для Барнаула

Их работы будет принимать экспертная комиссия

16 июля 2024, 21:46, ИА Амител

Молодые архитекторы на экскурсии / Кадр из видео / "Вести. Алтай"

В Алтайский край приехали 20 будущих архитекторов – студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Омска. Все они являются участниками Всероссийской летней архитектурной школы. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В течение трех дней студенты будут работать на местности, а затем им предстоит выполнить конкурсные задания: разработать пять концепций. Две из них должны быть посвящены объектам благоустройства – скверу за Художественным музеем и Аллее ветеранов. Еще три концепции будут связаны с историческими объектами: хлебозаводом советского периода на улице Короленко, домом купца Поскотинова на Старом базаре и первой электростанцией на Льва Толстого.

Свои концепции будущие архитекторы представят в субботу. В состав жюри войдут не только представители вуза, но и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, который оценит идеи молодых специалистов.