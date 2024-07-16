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Пешеходный фонтан начали строить в парке "Изумрудный"

На работы выделили около 6,5 млн рублей

16 июля 2024, 21:18, ИА Амител

Фото с места работ в "Изумрудном" / Екатерина Смолихина / amic.ru


В барнаульском парке "Изумрудный" начались работы по строительству пешеходного фонтана. Первые приготовления уже выполнены.

Стоимость контракта составляет около 6,5 миллиона рублей. Фонтан будет состоять из 20 пенных столбов, которые установят на металлической площадке 25 квадратных метров.

Работы должны быть завершены до 30 августа 2024 года.

Барнаул Парк "Изумрудный" парки

Комментарии 2

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Гость

23:17:43 16-07-2024

лучше бы ребятам нашим на СВО деньги направили на помощь!

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Гость

00:13:52 17-07-2024

А зачем к зиме фонтан? К 30 мая надо было делать на лето, если богатые такие!

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