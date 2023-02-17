Оба поста займут первые замы бывших глав

17 февраля 2023, 10:30, Александра Черданцева

Денис Летягин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Денис Летягин станет главой администрации Индустриального района Барнаула, а Евгений Авраменко займет пост главы администрации Ленинского района. Их кандидатуры согласовали депутаты гордумы на заседании в пятницу, 17 февраля. Окончательное утверждение за мэром города Вячеславом Франком.

Денису Летягину 33 года. В районной администрации он работает уже 10 лет, прошёл путь от специалиста до замглавы. Кроме того, пару лет возглавлял Власихинскую сельскую администрацию. Он имеет высшее юридическое образование, за время работы во власти занимался вопросами ЖКХ, строительства и ремонта дорог, управления муниципальным имуществом, градостроительства.

"Он – высококвалифицированный специалист, грамотный руководитель, пользующийся уважением", – так его представила депутатам замглавы мэрии Оксана Финк.

Впрочем, депутаты перед заседанием уже познакомились с обоими кандидатами. И даже собеседовали их, рассказала спикер БГД Галина Буевич. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев отметил, что он и его коллеги увидели в Летягине энергию и желание работать. А депутат от КПРФ Анатолий Барсуков призвал новоиспечённого главу начать-таки общаться с коммунистами, при прошлом главе представителей партии игнорировали, заявил представитель "красных".

Напомним, пост главы самого молодого района Барнаула стал вакантным в начале февраля. Глава города Вячеслав Франк назначил предыдущего руководителя Сергея Татьянина своим замом по городскому хозяйству.

Евгений Авраменко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евгению Авраменко 38 лет. Он тоже уже более 16 лет проработал в администрации Ленинского района: от специалиста управления коммунального хозяйства до первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству. Имеет два высших образования.

"Инициативный, требовательный, в том числе и к себе, руководитель", – так охарактеризовала его Оксана Финк.

А Иван Огнев назвал его подготовленным человеком, владеющим проблематикой и умеющим общаться с жителями.

Ложку дёгтя теперь уже по традиции добавил молодой депутат-справедливоросс Захар Торычев. Он раскритиковал власти, что депутатам представили всего по одной кандидатуре. И что выбирал их глава города, безо всякого конкурса, не дав фракциям предложить свои варианты. Впрочем, раз сами кандидаты не отвечают за правила своего назначения, то и вопросов к ним у эсеров не будет.

Огнев напомнил коллеге, что назначение глав районов – полномочие мэра, депутаты вообще не должны принимать в этом участие, но администрация идёт навстречу и даёт БГД право согласования.

Прошлый глава Ленинского района Александр Михалдыкин ушёл с поста в середине декабря 2022 года. На тот момент СМИ не были известны причины его ухода.