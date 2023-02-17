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Молодые чиновники станут главами Индустриального и Ленинского районов Барнаула

Оба поста займут первые замы бывших глав

17 февраля 2023, 10:30, Александра Черданцева

Денис Летягин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Денис Летягин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Денис Летягин станет главой администрации Индустриального района Барнаула, а Евгений Авраменко займет пост главы администрации Ленинского района. Их кандидатуры согласовали депутаты гордумы на заседании в пятницу, 17 февраля. Окончательное утверждение за мэром города Вячеславом Франком.

Денису Летягину 33 года. В районной администрации он работает уже 10 лет, прошёл путь от специалиста до замглавы. Кроме того, пару лет возглавлял Власихинскую сельскую администрацию. Он имеет высшее юридическое образование, за время работы во власти занимался вопросами ЖКХ, строительства и ремонта дорог, управления муниципальным имуществом, градостроительства.

"Он – высококвалифицированный специалист, грамотный руководитель, пользующийся уважением", – так его представила депутатам замглавы мэрии Оксана Финк.

Впрочем, депутаты перед заседанием уже познакомились с обоими кандидатами. И даже собеседовали их, рассказала спикер БГД Галина Буевич. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев отметил, что он и его коллеги увидели в Летягине энергию и желание работать. А депутат от КПРФ Анатолий Барсуков призвал новоиспечённого главу начать-таки общаться с коммунистами, при прошлом главе представителей партии игнорировали, заявил представитель "красных".

Напомним, пост главы самого молодого района Барнаула стал вакантным в начале февраля. Глава города Вячеслав Франк назначил предыдущего руководителя Сергея Татьянина своим замом по городскому хозяйству.

Евгений Авраменко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евгению Авраменко 38 лет. Он тоже уже более 16 лет проработал в администрации Ленинского района: от специалиста управления коммунального хозяйства до первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству. Имеет два высших образования.

"Инициативный, требовательный, в том числе и к себе, руководитель", – так охарактеризовала его Оксана Финк.

А Иван Огнев назвал его подготовленным человеком, владеющим проблематикой и умеющим общаться с жителями.

Ложку дёгтя теперь уже по традиции добавил молодой депутат-справедливоросс Захар Торычев. Он раскритиковал власти, что депутатам представили всего по одной кандидатуре. И что выбирал их глава города, безо всякого конкурса, не дав фракциям предложить свои варианты. Впрочем, раз сами кандидаты не отвечают за правила своего назначения, то и вопросов к ним у эсеров не будет.

Огнев напомнил коллеге, что назначение глав районов – полномочие мэра, депутаты вообще не должны принимать в этом участие, но администрация идёт навстречу и даёт БГД право согласования.

Прошлый глава Ленинского района Александр Михалдыкин ушёл с поста в середине декабря 2022 года. На тот момент СМИ не были известны причины его ухода.

Комментарии 50

  • Можно ставки принимать, на то удастся ли новому главе Ленинского района. Ввести в эксплуатацию легендарный общественный туалет. Который в 200 метрах от администрации. Но видимо без Путина эту многолетнюю проблему не решить
    17 февраля, Гость   Ответить
  • После такого дождя - жди хороший отел. Только это вспомнилось.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Франк, Финк....русские фамилии есть в администрации города?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ни одного дня на реальной работе. Ну хоть что-то бы! Очевидно идеальная гибкость позвоночника.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, точно
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Так наверное не правильно и не красиво говорить. Но мне кажется тут по лицам всё понятно...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ху из реальная работа?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • молодые, успешные, напористые, оба с коммуналки... кстати, а в каком полку служили?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В наше время посты во власти занимают лизуны. Других всех повывели.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • в 33 года такая ряха!!! за здоровьем вообще не следит?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ху из реальная работа?---всё остальное кроме работы языком
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Власть ровно как секта существует на приципе кто преданней хозяину, поэтому готова на всё... , при этом как робот не задумывается а зачем и для чего он служит...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • в 33 года такая ряха!!! за здоровьем вообще не следит?_________ за ОДНИМ собой уследить не может, собирается руководить целым городским районом. Или он очень болен? тогда сначала лечиться.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Надо руководству пример подавать в здоровом образе жизни. Тем более жизнь бурлит всё сильнее, а при таком весе не сильно побурлишь)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Когда в Центральном районе будет энергичный, работящий глава?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Типичные номенклатурные аппаратчики. История никого ничему не учит. Номенклатура погубила СССР. И уже понятно, что по аналогии будет также!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Когда в Железнодорожном районе сменят? Самый отсталый район. Глава, или на больничном по полгода, или ковид мешает, но работы никакой. Неужели это сложно утром проехать по своему району и быть в курсе где и что нужно сделать.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • за ОДНИМ собой уследить не может, собирается руководить целым городским районом. Или он очень болен? тогда сначала лечиться. час назад, Гость Ответить Надо руководству пример подавать в здоровом образе жизни. Тем более жизнь бурлит всё сильнее, а при таком весе не сильно побурлишь)//////////////////////// На ваш вкус есть Франк. Худ и жилист. сразу видно, следит за своим здоровьем. Держит себя в руках. А как городом управляет - песня!!!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Результат работы прогнозируем. И этот прогноз не радует.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Одно слово ЧИНОВНИКИ. Значит обещаний будет много, а работы никакой.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ***На ваш вкус есть Франк. Худ и жилист. сразу видно, следит за своим здоровьем. Держит себя в руках. А как городом управляет - песня!!!*** Кстати, предшественники Франка управляли городом намного хуже. Франк далеко не идеал, но видно, что работает.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Франк в отличие от этих персонажей регулярно тренируется в спортзале. Почему не сделает пластику - непонятно. Но он точно здоровее, и я думаю умнее, этих жирдяев. Невозможно быть умным человеком, поедая всякое омно. Умный омно есть не будет
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не идеал, но видно, что работает. ------ И в чем заключается видимость его работы?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Знаю Евгения Авраменко ещё по его работе специалистом в управлении коммунального хозяйства. Работящий и внимательный. Успехов! Поддерживаю!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько же злых и недовольных комментаторов! Ну предложите свою кандидатуру, поработайте, покажите, что вы можете. Не зная человека сразу "ату его"! Сами то что сделали для города?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Евгений Авраменко залогинься.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, свою ряху покажи! Слабо?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сами то что сделали для города? ---- что что? в лифте нагадили и машинами газоны укатали.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вообще-то я обычная пенсионерка, обращалась к Авраменко за помощью в решении проблем. Или вы не верите в простую человеческую благодарность?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не сам, а сама. В лифте ни разу не гадила. Мне 67 лет. Свидетель и участник строительства Ленинского района. Садила деревья в парке Целинников, при сдаче в эксплуатацию новых объектов отмывала от строительной грязи школы, роддом №5, много перечислять. Наше поколение не гнушалось такой работой.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Омолодил?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Франк в отличие от этих персонажей регулярно тренируется в спортзале. Почему не сделает пластику - непонятно. Но он точно здоровее, и я думаю умнее, этих жирдяев. Невозможно быть умным человеком, поедая всякое омно. Умный омно есть не будет-------------- Вячеслав, залогиньтесь! Надеетесь, призывы услышат клиники пластической хирургии и в рамках благотворительности бесплатно окажут услуги (увеличив стоимость услуг для рядовых жителей города)?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Лично у меня корпулентные мужчины вызывают больше доверия, чем глистоватые.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А как это отразится на жителях районов? Да ни как. Что есть глава района в городе, что нет. Отсюда и вопрос, нужны номинально главы районов?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, думаю, у него нет столько времени, чтобы читать ваши злобные комментарии. Наверное, я плохую службу ему сослужила, написав что-то хорошее. Те, у кого есть время писать гадости, хорошее не воспринимают.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Очень некрасиво...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ***Лично у меня корпулентные мужчины вызывают больше доверия, чем глистоватые.*** Овсянников обратный пример.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • обратный пример. 12 минут назад, Гость Ответить*****Овсянникова двигал другой персонаж, с подходящей по вашим критериям внешности. По сути, Овсянников жертва чиновничьих игр. сейчас сидит некто в Окт. районе, мы про него ничего не слышим, не видим. Только снег на тротуарах (прошедший месяц назад и не убранный вовремя) превратился в лёд. Даже тётеньки идут-ползут по скользкому Ленинскому и матерят мэра.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да чего там, я вот завидую! Сам бы хотел быть молодым чиновником. Но проишачил всю жизнь, старый и никчемный теперь. А так бы клево было с малых лет по кабинетикам в костюме посижывать. Самолюбие тешит, да и карман поднабить можно. Жизнь в радость, в удовольствие. Ну если и прижмут когда, ну на крайняк посадят ненадолго. А вот оказаться совсем без должности потом, конечно страшно, т.к. ничего больше не умеешь.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А так бы клево было с малых лет по кабинетикам в костюме посижывать. Самолюбие тешит,--- в Союзе можно было усесться в "кресло", трудно, но можно было, сейчас нет. Чужих туда не пускают, своим места мало. Естественно не на ишачью работу
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Так чиновник - это не должность, а профессия. Ей тоже специально учатся, как и врачи, учителя, инженеры и другие. Есть факультеты "Государственное и муниципальное управление". А у нас по советской традиции в чиновничьи кресла иногда усаживают строителей и других непрофессионалов.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Все как на подбор, их клонируют что ли где-то
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Естественно не на ишачью работу---------- так глава района - как раз самая ишачья работая!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Я в свою сорок выгляжу моложе этих "молодых". Про ряху и челку - это вообще, конечно, лучше промолчать.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Я в свою сорок выгляжу моложе -----Ну так ты не изработался (похоже, безуспешно ищешь работу фитнес-тренера) и находишься на содержании. Давно замечено, что моложе выглядят люди, не обремененные интеллектом.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А че же тогда хреновая жизнь во всем и везде во вред народу и его благосостояния??????
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по биографии, оба нигде не работали толком
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Вот мне всегда интересно, почему некоторые думают, что муниципальный чиновник должен «где-то толком» поработать, а потом только идти в Администрацию? Например, по-вашему, поработать полицейским или строителем? А какое отношение полицейский или строитель имеет к муниципальному управлению? Или вы приходите в поликлинику и говорите врачу, который 10 лет на вашем участке: «Так ты нигде толком до врачебной деятельности не работал, надо было после медуниверситета идти попахать на стройке, а потом только лечить людей!». Посмотрите на Барнаул, кто уличены в неэффективных действиях или даже коррупции? Непрофессионалы – управленцы , вот эти самые, которых взяли из других структур. Поэтому самый оптимальный вариант, когда руководителем становится специалист, начинавший с низшей муниципальной должности и имеет опыт работы в своём районе.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • бодишейминг, конечно. Не терпимый у нас народ. Но состояние организма (если не болен, конечно) напрямую говорит об отношении к себе, людям, работе. Если запускает так себя, то что будет со вверенным ему районом, страшно подумать. А если болен - то зачем на руководящую должность? Лечиться нужно сначала, потом деньги зарабатывать
    18 февраля, Гость   Ответить
  • А если болен---------------Часто худощавость свидетельствует не о здоровом образе жизни, а о наличии глистов, язвы(бактерии хеликобактера пилори), онкологии, СПИДа, алкоголизма, наркомании. Чем же ты страдаешь?
    18 февраля, Гость   Ответить
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