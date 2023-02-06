В Барнауле назначили главного хозяйственника вместо ушедшего в коммерческий сектор

Сергей Татьянин с 2017 года руководил администрацией Индустриального района

06 февраля 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству назначили Сергея Татьянина, сообщает мэрия.

"С 3 февраля 2023 года", – уточнили власти.

Напомним, до назначения Татьянин в течение шести лет, с 2017 года, руководил администрацией Индустриального района города.

Ранее стало известно, что мэрию до конца февраля покинут сразу два заместителя главы города Вячеслава Франка – Сергей Пашковский, на должность которого пришёл Татьянин, и первый замглавы Анатолий Воронков. Как уточнялось, увольнение Пашковского "обусловлено переходом в коммерческий сектор".