Молодые семьи в России стали меньше есть, но больше тратить на продукты

Сильнее всего сократилось потребление молока, фруктов и масла

17 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Молодые семьи в России по итогам 2022 года стали потреблять меньше основных групп продуктов питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее всего сократилось количество употребляемого молока – на 22%, а также фруктов и масла – на 19%. Менее значительным оказалось снижение количества потребляемого хлеба, мяса и овощей. При этом доля затрат на продукты от молодых семей выросла до 29,3%.

Также отмечается, что, несмотря на сокращение потребления еды, затраты семей на питание не снизились.