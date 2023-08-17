Молодые семьи в России стали меньше есть, но больше тратить на продукты
Сильнее всего сократилось потребление молока, фруктов и масла
17 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Молодые семьи в России по итогам 2022 года стали потреблять меньше основных групп продуктов питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Сильнее всего сократилось количество употребляемого молока – на 22%, а также фруктов и масла – на 19%. Менее значительным оказалось снижение количества потребляемого хлеба, мяса и овощей. При этом доля затрат на продукты от молодых семей выросла до 29,3%.
Также отмечается, что, несмотря на сокращение потребления еды, затраты семей на питание не снизились.
14:07:41 17-08-2023
Молодые семьи, если судить по тому, что наблюдается повсеместно, тратят немыслимые деньги на неполноценную и слишком доргую еду. Массовый общепит- пиццерии, шаурмовни... вы посчитайте закладку всех этих готовых "блюд" и поймите, почему люди стали питаться более дорого, чем, к примеру, наши родители. Никто же не готовит... люди работают, чтобы оплатить ипотеку и накормить унитаз...
14:15:40 17-08-2023
Гость (14:07:41 17-08-2023) Молодые семьи, если судить по тому, что наблюдается повсемес... Вы держали свечку, что ли, чтобы утверждать "никто не готовит"? Это раз. И два - сбалансированное полноценное питание - это не готовка из того, что под руку попалось. Мясо, овощи (особенно не в сезон), рыба, молочка - это все очень недешево. Продукты дорожают, или вы живете в какой-то иной реальности, где цены такие же, как "у наших родителей" были?
14:29:54 17-08-2023
Гость (14:15:40 17-08-2023) Вы держали свечку, что ли, чтобы утверждать "никто не готови... Посчитайте закладку блюд, после чего я приму Ваши извинения и признание в глупости.
14:40:25 17-08-2023
Гость (14:29:54 17-08-2023) Посчитайте закладку блюд, после чего я приму Ваши извинения ... При чем здесь закладка (и, кстати, не закладка, а раскладка или техкарта уж тогда) блюд? Вам про Фому, вы про Ерему.
14:57:38 17-08-2023
Гость (14:40:25 17-08-2023) При чем здесь закладка (и, кстати, не закладка, а раскладка ... Именно закладка, а не раскладка. Гуглите разницу и жду второе от Вас признание в глупости.
14:47:16 17-08-2023
Гость (14:29:54 17-08-2023) Посчитайте закладку блюд, после чего я приму Ваши извинения ... какую закладку вам посчитать?
11:01:22 18-08-2023
Гость (14:47:16 17-08-2023) какую закладку вам посчитать?... Да за которую 7 лет дают)))))))))))
08:26:04 18-08-2023
…Дьявол вдруг оторвался от монитора и треснул себя копытом по лбу. Рога завибрировали, пошел низкий гул. — Какой же я идиот! Дрессированная секретарша-суккуб схватила блокнот и ручку. — Брось, — сказал ей Дьявол. — Никакой новой каверзы не будет. Уже поздно. Суккуб преданно смотрела на босса. — Ты Амител читаешь? — спросил он. — Иногда, мой господин. — Так вот… Три тысячи лет назад я обязан был это придумать. Обязан, понимаешь? — Что именно, мой господин? — Комментарии! Просто и изящно, я меня побери, комментарии! Он захихикал. — Ты только представь, две скрижали с заповедями — и пара триллионов скрижалей со срачем в комментах…
08:35:25 18-08-2023
Гость (08:26:04 18-08-2023) …Дьявол вдруг оторвался от монитора и треснул себя копытом п... красавэлло!!! )))
14:12:56 17-08-2023
Молодые семьи в России стали меньше есть,----- зато они стали больше пить.
14:15:04 17-08-2023
Вдогонку- косвенным подтверждением моих слов является то, о чём стыдливо молчат- эпидемия ожирения среди молодых. Чуть позже будет эпидения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета, болезней печени. Так что немногие выйдут на пенсию из тех, кому сейчас около 25-30 лет. Буквально единицы.
14:34:10 17-08-2023
Гость (14:15:04 17-08-2023) Вдогонку- косвенным подтверждением моих слов является то, о ... Толстых и жирных раньше намного больше было
14:39:57 17-08-2023
Пузырек (14:34:10 17-08-2023) Толстых и жирных раньше намного больше было... Ошибаетесь. Поговорите хотя бы с эндокринологом из ближайшей поликлиники. Волосы на .опе дыбом встанут.
14:57:03 17-08-2023
Гость (14:39:57 17-08-2023) Ошибаетесь. Поговорите хотя бы с эндокринологом из ближайшей... Посмотрите вокругБ а не общайтесь с эндокринологами. Я смотрю фотографию моего класса в 80-е и фотографии классов моих детей. Сравнение в пользу детей.
15:23:24 17-08-2023
Гость (14:57:03 17-08-2023) Посмотрите вокругБ а не общайтесь с эндокринологами. Я смотр... У вас выборка очень маленькая, чтобы делать какие-либо выводы.
15:29:39 17-08-2023
Гость (15:23:24 17-08-2023) У вас выборка очень маленькая, чтобы делать какие-либо вывод... Моя выборка - мои глаза. И я могу сравнивать, как было в 88-м и как сейчас. Толстых было больше.
15:39:14 17-08-2023
Гость (15:29:39 17-08-2023) Моя выборка - мои глаза. И я могу сравнивать, как было в 88-... Почему-то мои глаза показывают мне другое. Раньше толстых детей в классах и группах в детсадах было 1-2 на коллектив, их дразнили. Сейчас таких детей большинство, их никто не дразнит поэтому))
15:55:02 17-08-2023
Гость (15:39:14 17-08-2023) Почему-то мои глаза показывают мне другое. Раньше толстых де... У сына ни ОДНОГО даже полного ребенка нет в классе, у дочери есть одна подружка. Ездили в лагерь в этом году, в отряде была одна полная девчонка - ее булили конкретно. Может мы в разных местах живем?
15:44:52 17-08-2023
Гость (15:29:39 17-08-2023) Моя выборка - мои глаза. И я могу сравнивать, как было в 88-... Ваши глаза Вам не сообщают, что Земля плоская, а Солнце и планеты ходят вокруг неё? Или вы эту фишку знаете и глазам не верите?
15:57:13 17-08-2023
Гость (15:44:52 17-08-2023) Ваши глаза Вам не сообщают, что Земля плоская, а Солнце и пл... Вот из-за таких как вы и считали, что земля плоская. А люди, которые умели смотреть - доказали, что она круглая))). Удачи Вам. Вы сильно уперты, не хочу Вам ничего больше говорить.
15:37:25 17-08-2023
Гость (15:23:24 17-08-2023) У вас выборка очень маленькая, чтобы делать какие-либо вывод... а выборка со слов эндокринолога прям обьективна! ага
15:03:55 17-08-2023
Гость (14:39:57 17-08-2023) Ошибаетесь. Поговорите хотя бы с эндокринологом из ближайшей... Жрали же одну картошку. Наша семья из 4-х человек съедала в год больше 100 ведер. Сейчас семья с учетом родителей, моих и брата детей (12 человек) - 30 ведер не съедаем.
15:16:02 17-08-2023
Гость (14:39:57 17-08-2023) Ошибаетесь. Поговорите хотя бы с эндокринологом из ближайшей... а стоматолог вам скажет, что очень много больных кариесом. А окулист - про слепых расскажет. А Гастроэнтеролог про язвы и гастриты. А уролог.. ну вы поняли. Нашли где статистику черпать
14:42:08 17-08-2023
Пузырек (14:34:10 17-08-2023) Толстых и жирных раньше намного больше было... не соглашусь свами. намного меньше было вышеупомянутых людей. и те смотрелись приличнол. а сейчас смотреть страшно на ЭТИ ТЕЛЕСА.
14:26:32 17-08-2023
А что сулучилось? Почему меньше едят? Неужели курс доллара , инфляция? Но центробанк же НЕ ВИДИТ РИСКОВ....а как питается руководство центробанка, они стали меньше есть?
14:37:15 17-08-2023
Гость (14:15:04 17-08-2023) Вдогонку- косвенным подтверждением моих слов является то, о ... Ой все... Так эпидемия ожирения как раз оттого, что качественное сбалансированное питание непомерно дорого. Вы никогда не слышали термина "ожирение бедности"? Желудок дешевле набить углеводами - хлебом, макаронами, картошкой. И некачественными сосисками и прочей гадостью. Мясо - дорого. Овощи - в основном дорого. Чем беднее население, тем выше процент больных ожирением. Пока у нас будут проповедовать про макарошки, которые всегда стоят одинаково, и про тарелку супа, которой достаточно ребенку - так и будет.
14:53:26 17-08-2023
Гость (14:37:15 17-08-2023) Ой все... Так эпидемия ожирения как раз оттого, что качестве... Так я про это же и пишу!!!!! А Вы читать, похоже, в церковно-приходской школе учились...
15:02:28 17-08-2023
Гость (14:53:26 17-08-2023) Так я про это же и пишу!!!!! А Вы читать, похоже, в церковн... "Никто же не готовит... " - вами написано? "тратят немыслимые деньги на неполноценную и слишком доргую еду" - вами написано? Дальше дискутировать не вижу смысла.
15:20:56 17-08-2023
Гость (15:02:28 17-08-2023) "Никто же не готовит... " - вами написано? "тратят немыслимы... Мне очень жаль, что Вы и вправду смысла прочитанного МНОЙ не понимаете.
15:24:42 17-08-2023
Гость (15:20:56 17-08-2023) Мне очень жаль, что Вы и вправду смысла прочитанного МНОЙ не... может дело в том, что вы меняете мнение от поста к посту?
15:22:05 17-08-2023
Гость (14:53:26 17-08-2023) Так я про это же и пишу!!!!! А Вы читать, похоже, в церковн... Нет . вы пишете про ФАСТ ФУД. Цитирую "Молодые семьи... тратят немыслимые деньги на неполноценную и слишком доргую еду. Массовый общепит- пиццерии, шаурмовни...Никто ж не готовит"
15:42:28 17-08-2023
Гость (15:22:05 17-08-2023) Нет . вы пишете про ФАСТ ФУД. Цитирую "Молодые семьи... трат... Я пишу про нездоровую, неполноценную еду, куда по умолчанию включён фаст фуд. Тот факт, что готовить перестали, как бы подразумевает, что где-т о что-то готовое люди покупают, и это, как правило, те самые шаурмовни и пиццерии, про которые я с самого начала написал. Если Вы прочитаете всё по-новой, Вы увидите отсутствие противоречий.
15:19:48 17-08-2023
Гость (14:37:15 17-08-2023) Ой все... Так эпидемия ожирения как раз оттого, что качестве... Соглашусь с вами. Моя семья питалась раньше лучше: фрукты, овощи, говядинка, рыбка, творожок. Но случились финансовые проблемы, и меню изменилось : картошка, макароны, курица. Овощи только летом (есть дача), фрукты - по праздникам. А что делать?
14:37:33 17-08-2023
Ну если буквально оценивать текст статьи, то получается, что молодые потратили деньги на продукты и не все съели? или часть просто выбросили? Ну или как понимать, что тратят на продукты больше и меньше едят? Ну или как вариант тратят больше, так как подорожало и могут себе на эти деньги позволить мизерное количество продуктов, чтобы съесть? У меня дети 20-21 год, сами покупают, готовят и едят натуральную и здоровую пищу. Выглядят спортивно.
14:59:44 17-08-2023
Гость (14:37:33 17-08-2023) У меня дети 20-21 год, сами покупают, готовят и едят натуральную и здоровую пищу. Выглядят спортивно Вот одни лишь частный случай, но показательный.
14:59:22 17-08-2023
Т.е в статье не могут прямо написать, что продукты стали непомерно дороги, правильно питаться - это роскошь. Молоко. сыр, мясо, фрукты - теперь это деликатесы..... кто минималку рассчитывает или прожиточный минимум, где проезд, до работы, трата на интернет, жкх........... нищета .
15:26:59 17-08-2023
Для совершенно тупых: сколько стоит "доширак", коим кубические мамаши кормят своих чад? Переведите на стоимость 1 (кило)грамма и увидите, что "доширак" дороже первосортной говяжьей вырезки (полезной). Или тех же томатов, перцев, моркови свёклы даже в несезон. Кроме сала на боках в "дошираке" "пользы" нет. Так доходчиво? (сейчас особо тупые прицепятся к "дошираку", но не суть, пицца или суши- хлеб/рис по цене осетрины...)
15:36:11 17-08-2023
Гость (15:26:59 17-08-2023) Для совершенно тупых: сколько стоит "доширак", коим кубическ... Ну если оценивать доширак, то лучше по калорийности, а не в килограммах. Он между прочим очень калориен. И что вы агрессируете? Я тоже за приготовление здоровой еды, но факт - готовить тоже недешево. Мы не едим готовую еду, я готовлю, но это: 1. Дорого 2. Хлопотно 3. Нужно много свободного времени, которое у меня есть. И я понимаю, что есть люди, у которых может не быть времени или денег для полноценного питания. А тот, кто предпочитает дорогое питание фастфудом в ущерб здоровью- это их выбор, как и выбор курильщиков.
16:02:22 17-08-2023
Гость (15:36:11 17-08-2023) Ну если оценивать доширак, то лучше по калорийности, а не в ... Я не агрессирую, если где-то задел, простите... налетела тьма дилетантов широкого профиля и не соображая ни в чём, высказывает свое лошадиное мнение... Да, дошик калориен, да, быстрые углеводы, да, перенасыщен специмями и глутаматом натрия , да, жрать (простите) его можно где угодно... Но после дошика все нервные окончания на языке просто сожжены химией и нормальная еда кажется пресной. Но вот 15 -25 минут в день Вы же можете уделить готовке? Этого достаточно, уверяю.
16:14:03 17-08-2023
Гость (16:02:22 17-08-2023) Я не агрессирую, если где-то задел, простите... налетела тьм... Для совершенно тупых... тьма дилетантов... лошадиное мнение. Вы, батенька или матушка интеллигент из интеллигентов
16:21:28 17-08-2023
Гость (16:02:22 17-08-2023) Я не агрессирую, если где-то задел, простите... налетела тьм... Я гляжу тебе не нравится, когда у кого-то есть мнение отличное от твоего. Так ты хоть обкакайся, так было и так будет. И твоё "профессиональное"мнение никому никуда не упёрлось. Про то, у кого сверхценные идеи возникают, психиатрия хорошо осведомлена.
16:32:43 17-08-2023
Гость (16:02:22 17-08-2023) Я не агрессирую, если где-то задел, простите... налетела тьм... и что можно приготовить за 15-20 минут в день? Завтрак обед и ужин?. Хорошо. Обед опустим. Обедает большинство работающего населения не дома. Завтрак и ужин. по 10 минут на приготовление. Завтрак, допустим можно приготовить за 10 минут(Яичница, омлет, или бутерброд). А ужин как приготовить за 7,5-10 минут? Вы из тех кому до 30 лет мама готовила, а потом жена? Суп же на столе появился через 10 минут после того как вы собрались ужинать, значит ровно столько времени и нужно на его приготовление.
15:38:53 17-08-2023
Гость (15:26:59 17-08-2023) Для совершенно тупых: сколько стоит "доширак", коим кубическ... И что многие детей дошиком кормят?
15:41:58 17-08-2023
Гость (15:26:59 17-08-2023) Для совершенно тупых: сколько стоит "доширак", коим кубическ... Съешьте доширака на 100 рублей и первосортной говяжьей вырезки на 100 рублей. Боюсь, что доширак в вас не влезет, а вырезка легко. А учитывая, что доширак готовое блюдо, а для приготовления вырезки надо лук, специи, то окажется, что вырезка в разы дороже в приготовленном виде.
17:02:18 17-08-2023
Толстых и жирных раньше намного больше было----- соглашусь с вами. Достаточно вспомнить, как деревенских девчонок распирало уже к 18 годам на всем их натуральном)) жрать надо меньше, поэтому если заголовок статьи правдив, у молодых семей есть шанс не растолстеть до неприличия))
10:56:07 18-08-2023
Гость (17:02:18 17-08-2023) Толстых и жирных раньше намного больше было----- соглашусь с... Вранье 100%, сейчас жирных и мегажирных стало на порядок больше чем было при том же Союзе и особенно это касается молодых девок и теток. Парни реже толстеют, но и их толстых стало тоже больше.
17:03:22 17-08-2023
Гость (14:15:04 17-08-2023) Вдогонку- косвенным подтверждением моих слов является то, о ... Да что Вы заладили белеберду свою. Мы молодая семья с ребенком, с ипотекой. Сын любит рыбу, как соленую, так и в духовке, готовлю сама. Форель, это не самая шикарная рыба (уж простите минтай не хотим, хотя и тот подорожал) - зимой брала по 599р/кг, сейчас, если не в светофоре и марийке, от которой разит ржавчиной и уж точно не посолишь, на рынке самая недорогая 1200, беру только ребенку. Сыры просто запредельной цены, с 500 р., до 800-900 средняя цена. Это если питаться нормальными продуктами. Брынза, сулугуни - вообще деликатес. Так что ваши доводы абсолютно несостоятельны. И да тратить стали гораздо больше, а кушать меньше. Мы с мужем на себе ощутили, себе чаще курочку стали готовить, да и сыну тоже, но ему еще покупаем, а себе уже нет.